Milei criticó a industriales en Nueva York y los llamó “empresarios prebendarios”

Durante la Argentina Week 2026 en Nueva York, Javier Milei defendió su programa económico ante inversores y cuestionó a empresarios industriales a quienes acusó de sostener un sistema de privilegios junto al poder político.
El presidente Javier Milei criticó a industriales en Nueva York durante su participación en la Argentina Week 2026, donde defendió el rumbo económico de su gobierno ante inversores internacionales y volvió a cuestionar a sectores del empresariado local.
El mandatario aseguró que su gestión no enfrenta al sector privado, aunque apuntó directamente contra algunos de los empresarios más influyentes del país, publicó Ámbito.
Durante su exposición mencionó a Paolo Rocca, de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, de Fate, a quienes calificó como “empresarios prebendarios”.
Críticas al vínculo entre empresas y política
Milei sostuvo que determinados sectores industriales sostuvieron durante décadas un sistema de privilegios en conjunto con la política. “Rocca y Madanes, en convivencia con políticos ladrones, volvieron a ir en contra de los argentinos”, afirmó el Presidente durante su discurso.
Según explicó, este esquema se basaba en regulaciones y protecciones estatales que favorecían a determinadas empresas.
El mandatario relató además un episodio vinculado a una negociación política vinculada a reformas económicas. “Si no le manteníamos la barrera, nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral… y los tiró”, sostuvo.
La defensa de la modernización laboral, la desregulación económica y las críticas al kirchnerismo fueron ejes de sus palabras. Además, rechazó la idea de que en la Argentina hay “una apertura indiscriminada” pero apoyó la idea de abrir los mercados. “Esto [la regulación] solo pudo haber ocurrido porque estaba el aparato represivo del Estado. Y me temo que no lo hicieron gratis. Los que dicen defender la industria nacional son unos chorros”, manifestó.
Tras ello advirtió: “Nos estamos sacando de encima a los empresarios prebendarios y a los políticos. Obviamente que estas peleas no son gratis. Estoy dispuesto a soportar operaciones, difamaciones, pero no voy a ceder en hacer grande a la Argentina nuevamente”.
Defensa del programa económico
A pesar de las críticas, Milei insistió en que su gobierno impulsa un modelo económico basado en la competencia y la eliminación de privilegios. “No somos antiempresa”, afirmó ante ejecutivos y representantes del sistema financiero internacional.
Según explicó, el proceso de desregulación económica permitirá mejorar la eficiencia productiva. “Ustedes van a tener una mayor eficiencia y una mejora sustancial de la calidad de vida”, señaló al referirse a los efectos de las reformas impulsadas por su administración.
El Presidente también aseguró que los cambios estructurales generarán nuevas oportunidades laborales. “Los empleos que se destruyen en un sector se van a reconvertir en otros sectores con mejores salarios”, afirmó.
Un modelo basado en valores
Durante su exposición, Milei también se refirió al marco de valores que, según explicó, guía las decisiones de su gobierno. “El objetivo de nuestro gobierno es convertir a la Argentina en el país más libre del mundo”, sostuvo.
En ese sentido planteó que la política económica debe respetar límites éticos. “No todos los instrumentos de política son aceptables. Hay restricciones morales”, afirmó.
El mandatario explicó que su visión política se sustenta en cuatro pilares vinculados a la tradición occidental: la filosofía griega, el derecho romano, la ética estoica y los valores judeocristianos.
Argentina Week y el objetivo de atraer inversiones
La participación del Presidente en Argentina Week se enmarca en una agenda internacional destinada a atraer inversiones. Durante su visita a Nueva York mantuvo reuniones con referentes del sector financiero global, entre ellos el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon.
El encuentro reúne a funcionarios nacionales y gobernadores provinciales que buscan presentar oportunidades de inversión en sectores estratégicos. Entre ellos se destacan energía, minería, infraestructura y tecnología.
El objetivo del Gobierno es posicionar a la Argentina como un destino atractivo para capitales internacionales.