Política Frente a casa de gobierno

La Vicegobernación impulsó nueva jornada de sensibilización por el Día de la Mujer

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la Vicegobernación a través del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, llevó adelante una nueva jornada de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres.

9 de Marzo de 2026
Nueva jornada de sensibilización.
Nueva jornada de sensibilización. Foto: (SER).

A través de un stand informativo en la explanada de Casa de Gobierno, desde el organismo se brindó información a la ciudadanía sobre cómo realizar una denuncia ante una situación de violencia de género o familiar, sufrida por la propia persona o por terceros. Al mismo tiempo se brindó un espacio de asesoramiento.

La actividad se encuadró en la línea propuesta por la Organización de Naciones Unidas (ONU) con el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, con el que se realiza un llamamiento a la acción para derribar todas las barreras que obstaculizan la igualdad en la justicia.

Temas:

Día Internacional de la Mujer violencia hacia las mujeres
