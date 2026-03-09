Un paranaense jugará las semifinales de la Liga Argentina de Vóley

La Liga Argentina de Vóley tendrá presencia entrerriana en las semifinales. El paranaense Gonzalo Lapera forma parte del plantel de Tucumán de Gimnasia que este fin de semana logró una clasificación histórica al quedar entre los cuatro mejores equipos del país.

El conjunto tucumano eliminó a Boca Juniors en los cuartos de final y selló su pasaje a la siguiente instancia tras una serie muy disputada que se resolvió en Monteros. De esta manera, el equipo dirigido por Marcelo Díaz continúa en carrera en la Liga Argentina de Vóley, la principal competencia del deporte en el país.

Tras el triunfo, Lapera dialogó con Elonce y destacó el valor de la clasificación obtenida por el club. “Es la primera vez que el club llega a semifinales de la liga. Había estado varias veces en cuartos, pero nunca había podido dar ese paso”, señaló el jugador paranaense.

Una serie intensa frente a Boca

El cruce ante Boca Juniors se resolvió en dos partidos. El primero terminó con victoria de Tucumán de Gimnasia por 3-1, mientras que el segundo fue mucho más parejo y se definió en un tie break cargado de tensión.

El equipo tucumano se impuso finalmente por 3-2 y cerró el partido con un ajustado 15-13 en el set decisivo. Ese resultado permitió al club escribir una de las páginas más importantes de su historia dentro de la Liga Argentina de Vóley.

Lapera explicó que jugar en la provincia también resultó un factor importante para el equipo. “Haber jugado acá en Tucumán fue un plus porque no tuvimos que viajar y la cancha nos favorecía mucho. La gente nos acompañó muchísimo”, comentó.

El opuesto paranaense también destacó el respaldo recibido desde las tribunas. “Mi familia pudo venir, también la de algunos compañeros. Era un mar de felicidad porque era una de las metas que nos habíamos propuesto al inicio del torneo”, agregó.

Aporte clave en la clasificación

Lapera tuvo un rol importante en la serie. El atacante sumó 22 puntos en cada uno de los encuentros ante Boca, lo que lo convirtió en uno de los jugadores más determinantes del equipo.

El jugador explicó que, más allá de los números, su objetivo fue aportar en diferentes aspectos del juego. “Tal vez no fue mi día para sacar o bloquear, pero traté de ayudar en defensa y en el volumen del equipo. En estos partidos hay que tener la cabeza fría y aprovechar las oportunidades”, afirmó.

Durante el partido definitorio también sufrió algunas molestias físicas. En una acción de bloqueo recibió un fuerte impacto en el dedo pulgar, aunque logró continuar en cancha y completar el encuentro.

La experiencia y el próximo desafío

Con 32 años, Lapera cuenta con una extensa trayectoria en el vóley profesional. Además de su paso por clubes de Argentina, jugó en diferentes ligas del exterior como Brasil, Grecia, Chipre y Paraguay.

El jugador señaló que esa experiencia le permitió afrontar con mayor tranquilidad momentos complejos de la temporada. “Toda la experiencia que tuve afuera me ayudó mucho para mantener la calma cuando las cosas no salían”, expresó.

En semifinales de la Liga Argentina de Vóley, Tucumán de Gimnasia enfrentará a Ciudad de Buenos Aires, uno de los equipos más competitivos del torneo. La serie se disputará al mejor de tres partidos, con el primer encuentro previsto en Tucumán y la definición en Buenos Aires.

Lapera reconoció la jerarquía del rival, aunque confía en el nivel que viene mostrando su equipo. “Ciudad tiene un plantel muy fuerte, pero esto es un partido y nosotros vamos a salir a dar lo mejor. Creemos que podemos dar el golpe”, concluyó.