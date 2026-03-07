Arrancó la Liga Federal: Recreativo cayó en el debut y Sionista se presenta esta noche

La Liga Federal de básquet ya comenzó a disputarse y dejó un inicio cargado de emociones para los equipos de Paraná. En el marco del Grupo Litoral A, Recreativo Bochas Club debutó como local ante Rivadavia Juniors de Santa Fe en un partido muy parejo que terminó con triunfo visitante por 79 a 78.

El encuentro se disputó en la capital entrerriana y se definió recién en los últimos segundos. El conjunto santafesino logró sostener la ventaja mínima en el cierre y se llevó un triunfo importante en el inicio de la fase regular de la Liga Federal.

Para los equipos paranaenses la actividad continuará rápidamente, ya que este sábado será el turno del debut de Sionista, que visitará a Urquiza en Santa Elena desde las 21.

Recreativo peleó hasta el final pero no alcanzó

El inicio del partido mostró a Recreativo más efectivo en ataque. Con el impulso de su público, el equipo local logró buenas posiciones ofensivas y cerró el primer cuarto con ventaja por 23 a 18.

Sin embargo, Rivadavia Juniors reaccionó en el segundo período. El equipo santafesino ajustó su defensa y mejoró su eficacia ofensiva para quedarse con el parcial por 23 a 11, lo que le permitió irse al descanso largo arriba en el marcador por 41 a 34.

Rivadavia se llevó la victoria ante Recreativo. Foto: Prensa Recreativo.

En el tercer cuarto, el Bochas volvió a meterse en partido. El conjunto paranaense ganó ese parcial por 20 a 17 y dejó el marcador 58 a 54 para la visita, lo que anticipaba un cierre muy disputado en el partido correspondiente a la Liga Federal.

Un cierre ajustado y lo que viene

Los últimos diez minutos se jugaron con máxima intensidad. Recreativo logró imponerse en el parcial final por 24 a 21, pero no fue suficiente para revertir la historia y Rivadavia Juniors terminó quedándose con el triunfo por 79 a 78.

En el equipo paranaense se destacaron Lucio Nahuel Fravega y Juan Cruz Krapp con 17 puntos cada uno, mientras que Luciano Santiago Harik aportó 16 unidades y Alan Guanco sumó 14.

Por el lado del conjunto santafesino, el máximo anotador del partido fue Mauro Fernando Natta con 20 puntos. También fueron claves los aportes de Alan Daniel Acosta con 15, Joaquín Salvador Cabré con 14 y Agustín Masino con 10.

Tras este debut en la Liga Federal, Recreativo buscará recuperarse el domingo 8 de marzo cuando visite a Quique de Paraná. Por su parte, Sionista tendrá su estreno este sábado frente a Urquiza de Santa Elena.