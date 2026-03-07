Robó dinero de un hotel y escapó en colectivo hacia otra ciudad

Un hombre fue identificado como presunto autor del hurto de dinero de la caja registradora de un hotel en la ciudad de La Paz, luego de una investigación que permitió reconstruir el hecho y seguir sus movimientos tras abandonar el lugar.

La denuncia fue radicada durante la madrugada de este sábado por un hombre de 47 años que se desempeña como conserje en un hotel ubicado sobre calle Urquiza al 800.

Según relató, el faltante de dinero fue advertido alrededor de las 22:00 del viernes cuando, al momento de realizar la entrega de la caja registradora al conserje entrante, notó que faltaban 69.700 pesos.

Al revisar el sistema de cámaras de seguridad del establecimiento, se pudo observar que a las 19:47 horas un hombre ingresó al sector de recepción y, tras abrir la caja registradora, sustrajo el dinero. Las imágenes permitieron identificar características de la vestimenta del sospechoso, lo que facilitó iniciar rápidamente las tareas investigativas.

La pista condujo a la terminal de ómnibus

Con esos datos, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal se dirigió a la terminal de ómnibus de La Paz para intentar ubicar al sospechoso.

En el lugar, una empleada de boletería informó que un hombre con características similares había abordado a las 20:10 horas un colectivo con destino a la ciudad de Feliciano. Además, aportó el número de documento utilizado para comprar el pasaje, lo que permitió establecer su identidad mediante los sistemas policiales.

Lo interceptaron en otra ciudad

Con la información recabada, se dio intervención a personal de la Jefatura Departamental Feliciano, quienes lograron interceptar al sospechoso en la terminal de esa ciudad.

Se trata de un hombre de 46 años, domiciliado en la provincia de Buenos Aires, a quien se le encontró entre sus pertenencias una suma cercana a 57.000 pesos.