Valentina Zenere deslumbró con un vestido de plumas, transparencias y espalda escotada

La actriz argentina Valentina Zenere acaparó miradas al llegar al desfile de Schiaparelli en la Semana de la Moda de París con un audaz “naked dress”. El diseño translúcido con plumas y escote en la espalda se volvió viral en redes sociales.
Valentina Zenere fue una de las protagonistas de la Semana de la Moda de París luego de asistir al desfile de la firma Schiaparelli con un llamativo vestido transparente que rápidamente se volvió viral en redes sociales y medios especializados en moda.
La actriz argentina eligió un diseño conocido como “naked dress”, una tendencia que se caracteriza por prendas translúcidas que dejan ver parte del cuerpo o de la ropa interior. El modelo que lució Zenere tenía breteles finos, apliques de plumas y un pronunciado escote en la espalda.
El look permitió ver su ropa interior negra y parte de su silueta, lo que generó gran repercusión en redes sociales y en publicaciones dedicadas a la moda internacional.
Un look que llamó la atención en París
La artista llegó al evento acompañada por su estilista Dav Martens, reconocido por trabajar también con figuras como Tini Stoessel y Emilia Mernes.
Para completar el outfit, Zenere combinó el vestido con zapatos de taco alto transparentes, manteniendo la estética audaz y moderna que dominó su presencia en el evento.
Las imágenes de su llegada al desfile circularon rápidamente en redes sociales y medios especializados. Desde la revista Vogue Latinoamérica, incluso destacaron su presencia con un comentario en redes sociales: “Valentina Zenere en el desfile de Schiaparelli es la definición de hot”.
Presente en uno de los eventos más importantes de la moda
La actriz también compartió en sus redes sociales distintos momentos del desfile y del detrás de escena del evento. En una de sus publicaciones felicitó al diseñador Daniel Roseberry, actual director creativo de la marca francesa, por la colección presentada. “Eres el mejor”, escribió Zenere en una historia de Instagram junto a una fotografía tomada durante el evento.
El desfile presentó 47 conjuntos sobre una pasarela elevada inspirada en los desfiles de la década de 1980. Las propuestas incluyeron vestidos ajustados con efecto cuero, diseños drapeados con aberturas y chaquetas con espalda inspirada en corsés.
Una colección inspirada en la “esfinge”
La colección presentada por Schiaparelli tuvo como punto de partida el concepto de “esfinge”, una figura asociada al misterio y a la dualidad.
Ese concepto se reflejó en prendas y accesorios que combinaban elementos contrastantes y detalles llamativos.
En varias de las piezas predominó el color nude, acompañado por detalles dorados en botones, accesorios y tacones. Algunos de esos elementos estuvieron inspirados en diseños históricos vinculados a la fundadora de la marca italiana, dio cuenta Todo Noticias.
La presentación también se produjo en un contexto especial para la casa de moda, ya que en las próximas semanas se inaugurará en Londres la exposición “Schiaparelli: Fashion Becomes Art” en el museo Victoria & Albert.