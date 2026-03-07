Realizarán una marcha en Crespo por la muerte de dos jóvenes en Ruta 32

Familiares y amigos de Sasha Grandoli Riquelme y Juan Carlos Müller De Campos convocaron a una concentración pacífica para hoy en Plaza Sarmiento de Crespo. Reclaman justicia tras la liberación del conductor sobreviviente del siniestro vial ocurrido en Ruta 32.
Una marcha para pedir justicia por la muerte de dos jóvenes en Ruta 32 se realizará este sábado en Crespo, cuando familiares, amigos y vecinos se concentren en Plaza Sarmiento para recordar a Sasha Grandoli Riquelme y Juan Carlos Müller De Campos, quienes fallecieron en un siniestro vial ocurrido el 7 de diciembre de 2025.
La convocatoria fue impulsada por las familias de las víctimas al cumplirse tres meses del hecho que conmocionó a la comunidad. Bajo la consigna “Justicia por Sasha y Nego”, invitan a participar de una concentración pacífica a partir de las 20:00 frente al edificio municipal.
Los organizadores adelantaron que la actividad consistirá en una vuelta alrededor de la plaza principal, caminando por las veredas para no interferir con la circulación vehicular. Además, invitaron a quienes deseen acompañar a llevar velas blancas como símbolo de recuerdo y pedido de justicia.
El reclamo de las familias
En declaraciones radiales, Pierina Riquelme, madre de Sasha, expresó su indignación luego de que el conductor de la camioneta involucrada en el hecho recuperara la libertad tras cumplir prisión preventiva. “Estamos tratando de sobrellevar lo ocurrido en la última audiencia, de procesar lo que es ‘la justicia’ -si se puede llamarla así-, porque dos chicos con toda la vida por delante ya no están entre nosotros y este hombre hoy está en su casa tranquilo, disfrutando con su familia”, sostuvo.
La mujer aseguró que las familias atraviesan un profundo dolor desde el momento del siniestro y remarcó que consideran que lo ocurrido pudo haberse evitado. “Para nosotros no fue un accidente de tránsito, se podría haber evitado, es totalmente otra cosa. Esta persona manejaba una camioneta con marihuana y cocaína, según dio su análisis de sangre; y con pastillas psiquiátricas que llevaba y tal como se vio que le secuestraron. Entonces no era alguien en condiciones habilitadas para manejar en ese estado”, afirmó.
El conductor de la camioneta, único sobreviviente del choque, recuperó recientemente la libertad bajo determinadas restricciones judiciales.
Según explicó la madre de la víctima, el imputado tiene prohibido salir del país, no puede conducir vehículos y debe presentarse semanalmente en una comisaría para firmar y acreditar su permanencia en el lugar donde reside. “No es suficiente”, sostuvo Riquelme al referirse a las medidas dispuestas por la Justicia.
En ese sentido, indicó que el hombre se trasladó a la provincia de Chaco y que actualmente permanece en su domicilio mientras continúa el proceso judicial.
La esperanza de que haya justicia
Las familias esperan que en las próximas audiencias se adopten medidas más severas contra el imputado, una vez que se incorporen nuevas pericias al expediente.
“Nosotros esperamos que se haga justicia. Pedimos que los fiscales y jueces se pongan un poquito en nuestro lugar y revean la situación”, expresó la mujer.
También señaló que cada instancia judicial revive el dolor del momento en que ocurrió el hecho.
“Cada audiencia, cada pericia, cada etapa, volvemos al dolor del primer día y eso afecta mucho”, lamentó.
Convocatoria abierta a la comunidad
La marcha prevista para este sábado busca visibilizar el reclamo de justicia y mantener viva la memoria de los jóvenes fallecidos.
“Estamos invitando a toda la comunidad que nos quiera acompañar. Este sábado a las 20:00 en la Plaza Sarmiento. Nos vamos a reunir frente al municipio y daremos una vuelta la plaza principal”, explicó la madre de Sasha, dio cuenta el medio Estación Plus.
Finalmente, agradeció el acompañamiento que han recibido desde el momento del siniestro y renovó el pedido de presencia de vecinos y amigos.
“Esperamos que la mayor cantidad de gente nos pueda acompañar, agradecidos de corazón también con quienes en este tiempo nos han apoyado, acompañado y ayudado a sobrellevar cada día”, concluyó conmovida.