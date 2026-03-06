Discapacidad: preocupación por falta de pagos, pensiones estancadas y nueva circular educativa

REDACCIÓN ELONCE
Referentes del sector de discapacidad manifestaron su preocupación por la crisis que atraviesan prestadores y familias, sumado a una reciente circular educativa que modifica el trabajo de acompañantes en las escuelas. Amarú Méndez, de Neurocea, aseguró que es una situación preocupante.
La crisis que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad volvió a encender alarmas en Entre Ríos. Prestadores, familias y organizaciones advierten que los problemas de financiamiento y los cambios administrativos están afectando directamente la continuidad de tratamientos y servicios esenciales.
En ese contexto, la presidenta de Neurocea Entre Ríos, Amarú Méndez, señaló que el sector atraviesa un momento crítico debido a demoras en los pagos, el estancamiento de pensiones y la incertidumbre institucional generada en el último tiempo.
“Estamos mal, mal. Sabíamos que esta lucha iba a seguir. Lamentablemente, ayer los prestadores, familiares y personas con discapacidad salieron a las calles nuevamente a reclamar que esos pagos que la superintendencia había dado como aumento se realicen. Esto no está sucediendo”, expresó.
Reclamos por pagos, pensiones y cierre de organismos
Según explicó Méndez, uno de los puntos que más preocupación genera es la situación institucional tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad y la transferencia de funciones al Ministerio de Salud de la Nación.
“Con el cierre de Andis también, que eso perjudica un montón, que todo depende ahora del Ministerio de Salud y trae acomplejado un montón de situaciones más”, afirmó.
La dirigente señaló además que existen pensiones que permanecen sin avances desde hace años. “Hay pensiones que ya hace dos años que quedaron totalmente estancadas, no salieron nuevas pensiones que la gente obviamente va queriendo tramitar y no le salen”.
La situación impacta directamente en la economía de las familias. “Las familias llegan a un punto que ya no saben cómo solventar las obras sociales que también estiran hasta lo último para poder dar el pago, y también estar hasta último momento con que te autorizo o no te autorizo, cuántas horas te autorizo a la semana”, explicó.
Servicios que se interrumpen y centros en riesgo
Desde las organizaciones advierten que el problema no se limita a los retrasos en pagos, sino que empieza a afectar la continuidad de prestaciones esenciales para las personas con discapacidad.
La dirigente agregó que algunos prestadores ya están abandonando el sistema. “Prestadores que están dejando de dar los servicios, familias que se quedan sin la atención de sus hijos. Entonces la preocupación aumenta y la verdad que es muy preocupante”.
Además, advirtió que varias instituciones atraviesan una situación económica crítica. “Un montón de centros de día que están a punto de quebrar”.
Una cadena que impacta en familias y personas con discapacidad
Méndez remarcó que la crisis repercute en toda la estructura de atención, desde los profesionales hasta las familias que dependen de estos servicios.
“Siempre dije que esto es una cadena. La familia por un lado, los prestadores, los centros de días”, señaló.
También alertó sobre las consecuencias directas para las personas con discapacidad. “Muchos dependen solamente de una pensión y se les ha cortado, entonces quedan totalmente a la deriva, sin medicaciones, sin pañales. La situación es grave y no hay nadie a quién reclamarle”.
La dirigente expresó además su preocupación por episodios recientes ocurridos en protestas del sector. “Después de ver todo lo que ha pasado ayer con esa represión que tuvieron con personas con discapacidad, con niños, no puedo entender cómo un gobierno puede ser tan cruel de sacar derechos y reprimir. No hay límites para la maldad”.
La nueva circular educativa que preocupa a las familias
A esta situación se suma una reciente medida del Consejo General de Educación que modifica la organización del trabajo de los acompañantes terapéuticos y asistentes pedagógicos dentro de las escuelas.
“Es una circular donde dice que la escuela va a tomar la determinación de qué días y cuántas horas puede ir un acompañante terapéutico o un asistente pedagógico”, explicó Méndez.
Según indicó, la medida genera preocupación entre las familias porque estas figuras cumplen un rol clave en la inclusión escolar. “Son un equipo que contiene a nuestros chicos en el caso de que deambulen por el aula, que lleguen a tener alguna crisis y también para la organización del aula”.
La dirigente explicó que ya comenzaron reuniones en distintas instituciones para definir cómo se aplicará la medida. “Hay un montón de familias que nos han manifestado que empiezan a tener esas reuniones donde citan al acompañante, donde citan a la mamá o al papá para organizar de qué forma van a trabajar este año”.
Temor a un retroceso en la inclusión escolar
Desde las asociaciones advierten que la decisión podría generar serias dificultades en el ámbito educativo si no se revisa o se implementa con criterios claros.
“Imagínense en ese caso. La escuela decide los días y cuántas horas va a estar el acompañante”, planteó Méndez.
También advirtió sobre posibles situaciones críticas dentro del aula. “Cuando ese chico no tenga cómo autorregularse, cuando entre en crisis o tenga alguna necesidad particular y la acompañante entra recién a las 10 de la mañana, ¿qué va a pasar ahí?”.
Finalmente, sostuvo que la medida podría significar un retroceso en materia de inclusión educativa. “Creo que seguimos en retroceder. Esta figura ayuda a las trayectorias escolares de nuestros hijos. Para eso trabajamos y militamos discapacidad, porque son sujetos de derechos y queremos que todos estén en igualdad de condiciones”.