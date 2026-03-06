“Río”, el perro que fue atado y abandonado en Paraná, evoluciona favorablemente: “Es un milagro”

El caso de Río, el perro que fue atado a un tronco y abandonado en Puerto Nuevo generó una fuerte reacción en la comunidad de Paraná luego de que el animal fuera encontrado en muy malas condiciones y trasladado de urgencia a una clínica veterinaria. El rescate ocurrió el miércoles 25 cerca de las 14, cuando vecinos advirtieron la presencia del perro atado y visiblemente deteriorado. Desde entonces, el equipo veterinario trabaja para estabilizarlo y lograr su recuperación.

Quienes siguen de cerca su evolución destacan que los primeros avances comenzaron a notarse en los últimos días. “Sigue evolucionando favorablemente. Está empezando a caminar. Su recto y su oído izquierdo vienen evolucionando. Está un poquito más complicado que en el oído derecho, pero tratando de que esa infección pueda curarse”, relató Noelia Víctor, la persona que lo rescató.

Además del progreso físico, también se observa una mejoría en su estado anímico, algo que resulta fundamental para su recuperación. “Él por suerte está mucho mejor de ánimo. Esto es un proceso. La verdad que es un milagro que él esté evolucionando cada día está con ánimos, come bastante, mueve la cola cuando le llevás la comida. Son infecciones muy complicadas, lo encontramos bastante mal”.

Tratamiento intensivo y evolución médica

El equipo veterinario continúa aplicando distintos tratamientos para combatir las infecciones y mejorar su estado general. Según explicaron, el animal recibe medicación específica y terapias complementarias que buscan acelerar su recuperación y aliviar el dolor.

Mejora el estado de salud de "Río", el perro rescatado del agua en zona del Puerto Nuevo

“Está con inyectable y con una terapia de ozono, sigue con suero y otros antibióticos. Los análisis bioquímicos salieron muy bien”.

Mientras el perro sigue internado, quienes lo rescataron apelan a la colaboración de la comunidad para esclarecer lo ocurrido. “Por favor a la población, si vieron algo es importante que puedan aportar datos para llegar a saber quién hizo esto y llevar a cabo la denuncia penal”.

También remarcaron las dificultades que suelen existir al momento de denunciar casos de crueldad animal. “La ley de maltrato animal es muy suave y muy vieja. Lamentablemente no se cumple y es muy difícil hacer una denuncia sobre maltrato animal y que se lleva adelante. Ahora la gente se va involucrando mucho más. Animarse a denunciar es la vía para que cambien las cosas”.

Un futuro tránsito y la búsqueda de adopción

Actualmente, Río permanece internado con atención permanente en una clínica veterinaria. Si su evolución continúa de manera favorable, el siguiente paso será encontrar un hogar de tránsito que lo ayude a recuperarse también emocionalmente.