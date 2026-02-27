Solicitan ayuda para tratamiento y tránsito de "Río", el perrito atado y abandonado en Puerto Nuevo

REDACCIÓN ELONCE
El hallazgo de un perro atado en un muelle cerca de Sala Mayo conmovió a la comunidad de Paraná. El animal, en condiciones críticas, fue rescatado con la ayuda de varias personas. Solicitan colaboración para el tratamiento y tránsito.
El miércoles pasado, un hecho alarmante se suscitó en las inmediaciones de Sala Mayo, cuando un perro fue encontrado atado a un tronco, con la mitad de su cuerpo sumergido en el agua del río. Según relató Noelia Vittori, una de las personas involucradas en el rescate, “me llamó una amiga que estaba paseando por la zona del puerto y escuchó a un perro desde el borde del río al cual no lo veía”. La amiga, al escuchar los gritos del perro, inmediatamente contactó a Noelia, quien le sugirió que se dirigiera inicialmente a Prefectura. Afortunadamente, la fuerza ya se encontraba en el lugar con una lancha, lo que permitió localizar al animal.
Un dramático rescate y las primeras atenciones
El perro fue encontrado atado con una cuerda a un tronco, sobre el agua. "Lo pudimos alzar entre todos", señaló Vittori, quien estuvo presente junto a Prefectura, Defensa Civil y algunas personas que pasaban por la zona. Tras el rescate, el animal fue llevado a una veterinaria de 24 horas en Avenida Ejército, donde se constató que el perro estaba deshidratado, famélico, y tenía graves heridas causadas por parásitos. “Estaba abichado en sus dos oídos y el recto”, detalló.
Los rescatistas decidieron llamar al perro Río, en referencia al lugar donde fue encontrado. Afortunadamente, el perro ha comenzado a mejorar gracias a los cuidados médicos, y los análisis bioquímicos mostraron resultados positivos: “Sus funciones hepáticas y renales están todos bien”, informó Silvina Villarroel, otra de las voluntarias que intervino en el rescate. “Las condiciones en las que lo encontramos eran alarmantes”, agregó.
Abandono animal: un problema recurrente
El caso de "Río" ha generado una reflexión sobre el abandono de animales, una situación que, lamentablemente, es más común de lo que parece. Villarroel expresó su indignación: “Es lamentable que existan personas que puedan abandonar un animal en esas condiciones, y es algo habitual”. También hizo hincapié en la importancia de la adopción responsable y la castración como medida preventiva. “Adoptar es un acto de responsabilidad, que debe ser sostenido. Este perro no se abichó de un día para otro”.
Además, la problemática de la falta de castración es un tema que sigue siendo una preocupación en la comunidad. Las autoridades locales ofrecen un servicio gratuito de castración, y hay otras opciones económicas disponibles, lo que facilita el acceso a esta práctica esencial para controlar la población animal. Silvina instó a la ciudadanía a aprovechar estos recursos y a evitar actos irresponsables que derivan en casos como el de "Río": “Es importante que la gente se anime a castrar y a ser responsable con la tenencia de sus mascotas. Si todos colaboramos, podemos evitar que estos animales lleguen a situaciones tan extremas”, afirmó.
Solicitan colaboración y tránsito para "Río"
Para poder seguir cubriendo los gastos médicos del perro y darle la atención que necesita, las rescatistas están solicitando la colaboración de la comunidad. “Estamos recibiendo muchas colaboraciones, y la gente está ayudando con lo que puede”, explicó Noelia. “Agradezco de todo corazón a los medios por la difusión, a la gente que ha colaborado y a todos los que han estado involucrados en el caso”. Además, Silvina detalló cómo la comunidad está siendo fundamental para hacer frente a los gastos de internación: “Los gastos de internación son elevados. Por suerte, contamos con la colaboración de mucha gente y el Dr. Guillermo Cura, quien donó las curaciones, pero aún nos faltan fondos para cubrir lo que resta del tratamiento”.
También, Río necesita un hogar temporal mientras continúa su recuperación. “Estamos buscando tránsito para Río una vez que tenga el alta ambulatoria. Necesitamos a alguien que se haga cargo de él mientras sigue con su tratamiento”, comentó Vittori. Las personas interesadas en ofrecer tránsito o colaborar con dinero para los gastos de la atención veterinaria pueden hacerlo mediante el alias ladelcopete.mp.
“Es triste ver que muchos perros pasan por esta misma situación y mueren solos sin la ayuda de nadie. Por eso, pedimos a la gente que se involucre, que no tenga miedo de pedir ayuda y de ayudar. Siempre hay algo por hacer por los animales”, concluyeron ambas.