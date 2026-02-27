 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná En barrio Macarone de Paraná

Sigue llegando ayuda solidaria a la escuela “María Reina Inmaculada”

La Escuela María Reina Inmaculada del barrio Macarone de Paraná realizó una jornada solidaria tras el robo y los destrozos sufridos el 31 de diciembre. Docentes, familias y alumnos trabajaron para reacondicionar el edificio.

27 de Febrero de 2026
Escuela “María Reina Inmaculada"
Escuela “María Reina Inmaculada" Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La Escuela María Reina Inmaculada del barrio Macarone de Paraná realizó una jornada solidaria tras el robo y los destrozos sufridos el 31 de diciembre. Docentes, familias y alumnos trabajaron para reacondicionar el edificio.

La Escuela María Reina Inmaculada realizó este jueves una jornada solidaria tras el robo sufrido el 31 de diciembre en el barrio Macarone de Paraná. La comunidad educativa se reunió para reacondicionar el edificio y avanzar en mejoras edilicias luego de los daños ocasionados.

 

Docentes, familias, alumnos y exalumnos participaron de las tareas desde la mañana, con trabajos de pintura, refacción y acondicionamiento de distintos sectores del establecimiento ubicado en Manuel Dorrego 750.

Escuela &ldquo;Mar&iacute;a Reina Inmaculada&rdquo; (foto Elonce)
Escuela “María Reina Inmaculada” (foto Elonce)

En diálogo con Elonce, una docente señaló: “No hay descanso, hay mucho amor. Desde las 9 de la mañana que hemos iniciado la jornada solidaria y hasta hace un rato estuvieron acompañándonos un grupo numeroso de madres, alumnos y exalumnos”.

Trabajo en equipo y mejoras edilicias

 

Durante la jornada se realizaron trabajos de blanqueo de paredes, pintura, mejoras en lavatorios y refacciones en patios y galerías. También se avanzó en tareas de impermeabilización y evaluación del recambio de techos.

Escuela &ldquo;Mar&iacute;a Reina Inmaculada&rdquo; (foto Elonce)
Escuela “María Reina Inmaculada” (foto Elonce)

“En cada rinconcito vemos un equipito trabajando, desde los más chiquitos hasta los más grandes. La distribución de tareas y el trabajo en equipo es lo que en esta jornada nos ha identificado”, expresó la docente.

 

En la institución funcionan nivel inicial y nivel primario, y las autoridades destacaron que las donaciones permitieron proyectar nuevas mejoras para garantizar condiciones adecuadas durante la jornada escolar.

Donaciones y necesidades

 

Karina, integrante de la comunidad educativa, remarcó que aún necesitan ventiladores para que los alumnos puedan permanecer en la escuela en doble turno. “Lo que sea, suma”, expresó al referirse a las colaboraciones recibidas.

Escuela &ldquo;Mar&iacute;a Reina Inmaculada&rdquo; (foto Elonce)
Escuela “María Reina Inmaculada” (foto Elonce)

Las donaciones pueden acercarse directamente al establecimiento, ubicado en Manuel Dorrego 750, en el barrio Macarone de Paraná.

 

Desde la comunidad educativa señalaron que continuarán organizando acciones para completar las obras necesarias y garantizar condiciones edilicias adecuadas para el ciclo lectivo.

Temas:

Escuela María Reina Inmaculada comunidad educativa Barrio Macarone
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso