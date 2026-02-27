Sigue llegando ayuda solidaria a la escuela “María Reina Inmaculada”

La Escuela María Reina Inmaculada realizó este jueves una jornada solidaria tras el robo sufrido el 31 de diciembre en el barrio Macarone de Paraná. La comunidad educativa se reunió para reacondicionar el edificio y avanzar en mejoras edilicias luego de los daños ocasionados.

Docentes, familias, alumnos y exalumnos participaron de las tareas desde la mañana, con trabajos de pintura, refacción y acondicionamiento de distintos sectores del establecimiento ubicado en Manuel Dorrego 750.

Escuela “María Reina Inmaculada” (foto Elonce)

En diálogo con Elonce, una docente señaló: “No hay descanso, hay mucho amor. Desde las 9 de la mañana que hemos iniciado la jornada solidaria y hasta hace un rato estuvieron acompañándonos un grupo numeroso de madres, alumnos y exalumnos”.

Trabajo en equipo y mejoras edilicias

Durante la jornada se realizaron trabajos de blanqueo de paredes, pintura, mejoras en lavatorios y refacciones en patios y galerías. También se avanzó en tareas de impermeabilización y evaluación del recambio de techos.

Escuela “María Reina Inmaculada” (foto Elonce)

“En cada rinconcito vemos un equipito trabajando, desde los más chiquitos hasta los más grandes. La distribución de tareas y el trabajo en equipo es lo que en esta jornada nos ha identificado”, expresó la docente.

En la institución funcionan nivel inicial y nivel primario, y las autoridades destacaron que las donaciones permitieron proyectar nuevas mejoras para garantizar condiciones adecuadas durante la jornada escolar.

Donaciones y necesidades

Karina, integrante de la comunidad educativa, remarcó que aún necesitan ventiladores para que los alumnos puedan permanecer en la escuela en doble turno. “Lo que sea, suma”, expresó al referirse a las colaboraciones recibidas.

Escuela “María Reina Inmaculada” (foto Elonce)

Las donaciones pueden acercarse directamente al establecimiento, ubicado en Manuel Dorrego 750, en el barrio Macarone de Paraná.

Desde la comunidad educativa señalaron que continuarán organizando acciones para completar las obras necesarias y garantizar condiciones edilicias adecuadas para el ciclo lectivo.