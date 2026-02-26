 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Con 300 niños, cerró la segunda edición de Colonia Tech: "Es una propuesta muy democrática"

Pequeños de entre 6 y 14 años participaron de la propuesta del gobierno de Paraná que los acerca a la tecnología y finalizaron el ciclo recibiendo su diploma. Autoridades municipales destacaron que es una iniciativa convocante y que próximamente se lanzará Club Tech, con una extensión anual.

26 de Febrero de 2026
Más de 300 niños participaron de la segunda edición de Colonia Tech
Más de 300 niños participaron de la segunda edición de Colonia Tech

REDACCIÓN ELONCE

Este jueves cerró la segunda edición de Colonia Tech, una propuesta del municipio de Paraná en la que más de 300 niños y adolescentes de entre 6 y 14 años pudieron disfrutar del verano junto a la tecnología.

 

Al respecto, el jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, dialogó con Elonce y se refirió a la iniciativa que finalizó hoy con la entrega de diplomas a quienes cursaron. Destacó que “es un gran cierre” y recordó que los más pequeños pudieron aprender sobre pensamiento computacional, robótica, inteligencia artificial, “conectándose con la tecnología, con lo que es el presente y el futuro”.

Cierre de la segunda edición de la Colonia Tech

 

Además, aseveró: “También conectándose con el río, porque esta propuesta incluyó ser guardianes del río, lo que implica conectarse de otra manera con la tecnología y la naturaleza sabiendo que no se contraponen, que se puede trabajar en conjunto”.

Santiago Halle
Santiago Halle

 

Asimismo, enfatizó que los niños, adolescentes y sus familias demostraron una gran alegría y señaló que hay “apoyo de muchas personas”.

 

En este marco, relató: “Tenemos más de 300 familias, chicos y chicas de todos los barrios de la ciudad. Es una propuesta muy democrática en ese sentido.

Pueden aprender de tecnología, llevarse algo, conocimiento, pero sobre todo llevarse relaciones, vínculo con otros chicos, muy importante porque te hace crecer en la vida”.

 

En una comparativa de la edición anterior, Halle señaló que “se quedaron sin cupo antes o más temprano” y subrayó: “Largamos la convocatoria y enseguida nos quedamos sin cupo. Hay una cuestión de espacio, de tiempo. La colonia es acotada en el tiempo, empieza en enero, termina en febrero, ya empiezan las clases. Tratamos de ampliarlo y por eso dentro de unas semanas vamos a empezar con el Club Tech, que es durante todo el año”.

 

Por su parte, la coordinadora Distrito del Conocimiento, Luisina Pocay, explicó: “En esta propuesta de verano hubo actividades lúdicas, recreativas, donde se integra la tecnología".

 

En esta segunda edición, la puesta en escena fue "nuestro río Paraná que nos acompaña, que está muy cerquita", manifestó Pocay. "Desde un primer momento fuimos recorriendo nuestro mapa de la costa de la ciudad, reconociendo dónde estamos, cómo cuidarlo, cuál es su flora, cuál es su fauna y cómo eso lo vinculamos con la programación y el pensamiento computacional, aprendiendo los principios básicos de movimiento, de ubicación en tiempo y espacio, e integrando también los principios de robótica”, desarrolló.

Luisina Pocay
Luisina Pocay

 

En ese sentido, los estudiantes produjeron embarcaciones con sus placas para hacer distintos videojuegos.

 

Por último, valoró “la apuesta de gobierno municipal con un grupo de profesores que conocen del tema y que hace que las familias se sientan cómodas, acompañadas y cuidando el uso de la tecnología”.

Temas:

Colonia Tech tecnología Distrito del Conocimiento
