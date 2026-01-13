Con más de 300 inscriptos comenzó la segunda edición de la Colonia Tech

Está destinada a niños de 6 a 14 años. Se promueve el aprendizaje activo y la resolución de problemas mediante la integración de la Ciencia, la Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas.
Con más de 300 inscriptos comenzó la Colonia Tech. Se trata de la segunda edición de una colonia de verano que combina aprendizaje tecnológico con actividades lúdicas. Es organizada por la Municipalidad de Paraná bajo el lema “Guardianes del río”, dicha propuesta está destinada a niños de 6 a 14 años.
La propuesta de este año integra la identidad local y el cuidado de nuestro entorno natural -el Río Paraná- como ejes centrales de la enseñanza.
Bajo el lema “Guardianes del Río” se buscará integrar herramientas tecnológicas para la comprensión y protección del ecosistema del Río Paraná. Bajo la metodología STEAM se promueve el aprendizaje activo y la resolución de problemas mediante la integración de la Ciencia, la Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas.
Propuesta pedagógica
La propuesta pedagógica de este año busca que los participantes no sean meros consumidores de tecnología, sino “Exploradores” capaces de aportar soluciones reales a desafíos ambientales. Mediante la combinación de actividades digitales y recreativas, la Colonia garantiza un equilibrio entre el pensamiento computacional y la experimentación concreta.
El Coordinador general de Innovación Pública y Transformación Digital, Emanuel Orzuza, expresó: “Estamos muy contentos, la confianza que depositan los padres en este equipo de profesionales del Distrito del Conocimiento es para nosotros muy gratificante. Y este año a la colonia le dimos una vueltita de rosca, donde aparte de enseñarles tecnología, que aprendan jugando, les vamos a enseñar cuidado del ambiente, también cómo aplicar tecnología para el cuidado del ambiente”.
La directora General del Distrito del Conocimiento, Luisina Pocay, contó que “es un gran desafío para todos los que conformamos parte de un equipo municipal, de arrancar por segundo año consecutivo esta colonia que significa una oportunidad única e inédita en la ciudad. No existe otra colonia como esta, una colonia tecnológica que combina actividades lúdicas”.
Una experiencia educativa transformadora
Valeria Comás, mamá de Martino de 9 años, se mostró emocionada por esta oportunidad que tiene su hijo de participar por primera vez de una Colonia. “Llego con mucha incertidumbre; pero acá se encontró con un amiguito. Nunca fue a una colonia y decidí anotarlo acá porque él ama la tecnología e investigar. Deseo que disfrute de esta experiencia fuera de casa, que haga amigos y aprenda jugando”.
Juan Pablo Amarillo, coordinador pedagógico – profesor, remarcó “los desafíos tienen que ver con tratar de proponerles un lugar de recreación. Un lugar donde si bien hay tecnología, hay propuestas para aprender a programar, trabajar y jugar con la compu. No queríamos salirnos de la idea de que estamos de vacaciones y que el predio se presta para hacer actividades recreativas al aire libre e integrar una cosa y la otra y a su vez también el desafío de trabajar con el lema Guardianes del Río, aplicando todos los conocimientos, los juegos, las propuestas a nuestro hábitat natural que es alrededor del río”, destacó.
Modalidad
La colonia se desarrollará desde el martes 13 de enero al jueves 12 de febrero con un encuentro semanal de dos horas por cada grupo, turno mañana y turno tarde, segmentados por franjas etarias para garantizar un desarrollo pedagógico adecuado.
-Exploradores del Curupí (6 a 8 años): Foco en la observación, el descubrimiento y el planteo de preguntas iniciales.
-Exploradores del Ceibo (9 a 11 años): Etapa centrada en el diseño, la construcción de prototipos y la mejora de soluciones.
-Exploradores del Irupé (12 a 14 años): Espacio de pensamiento crítico, análisis de impacto ambiental y desarrollo sostenible.