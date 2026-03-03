 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Un ex participante de Gran Hermano sufrió un accidente automovilístico en Uruguay

3 de Marzo de 2026
El ex participante de Gran Hermano, Tato Algorta, sufrió un accidente automovilístico este lunes por la noche en Uruguay y debió ser trasladado a un centro de salud para realizarse controles médicos.

 

El hecho ocurrió en la ciudad de Dolores, departamento de Soriano. Según trascendió, el joven circulaba con su vehículo cuando tomó una curva con escasa señalización y sin iluminación, perdió el control y terminó volcando.

 

La noticia fue dada a conocer por Pepe Ochoa a través de redes sociales desde la cuenta vinculada al programa LAM, que se emite por América TV. Allí detallaron que Tato llevaba puesto el cinturón de seguridad y que los airbags del auto se activaron correctamente, lo que resultó fundamental para evitar lesiones de gravedad.

Tras el accidente, una ambulancia acudió al lugar y lo trasladó de inmediato para su evaluación médica. De acuerdo a la información difundida, se encuentra fuera de peligro, llevando tranquilidad a sus seguidores.

Temas:

Gran Hermano Tato Algorta
