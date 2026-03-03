El Parque Islas y Canales Verdes del Río Uruguay invita a las escuelas a acampar en la Isla Dolores

En el marco del programa Kayaks para Escuelas, el Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, ubicado en Puerto Campichuelo, departamento Uruguay, amplía su propuesta educativa incorporando la modalidad de acampe para instituciones escolares de toda la provincia.

Tras un acuerdo entre el Consejo General de Educación (CGE) y el área protegida, se afianza la iniciativa para el presente ciclo lectivo con nuevas comodidades en la Isla Dolores, donde se instalaron sanitarios, se construyeron senderos y se acondicionó una zona de acampe. El objetivo central es que los estudiantes aprendan sobre el cuidado del ambiente a través de experiencias directas en la naturaleza.

Las actividades son gratuitas y están coordinadas por personal capacitado, garantizando seguridad y acompañamiento pedagógico durante toda la jornada.

Foto: Gobierno de Entre Ríos

El presidente del CGE, Carlos Cuenca, se reunió con el director de Banco de Bosques, Emiliano Ezcurra, para avanzar en una propuesta conjunta que permita llegar a todas las escuelas entrerrianas y fortalecer el compromiso ambiental en la comunidad educativa.

El área protegida se originó a partir de la donación realizada a la provincia por la fundación Butler Parklands, impulsada por el filántropo Gilbert Butler. La implementación se lleva adelante mediante un trabajo articulado con WCS Argentina, Banco de Bosques y AMBA, organizaciones que desarrollan acciones de conservación, educación ambiental e infraestructura.

Foto: Gobierno de Entre Ríos

Para este ciclo lectivo, el programa permitirá a estudiantes de distintos niveles educativos conocer los ecosistemas del río, su biodiversidad y la importancia de su preservación, integrando contenidos curriculares con experiencias en territorio. Las escuelas interesadas en participar de la propuesta, deben comunicarse al teléfono 3442419464, de Martina Quinodoz, que es la encargada del Programa Kayak para escuelas.

Asimismo, Butler Parklands comprometió nuevas donaciones destinadas a potenciar la iniciativa, incorporando la modalidad de pernocte para escuelas. Esta ampliación facilitará la participación de instituciones que, por razones de distancia, no podían acceder a la propuesta en jornadas de un solo día. Como parte del fortalecimiento, se adquirió una nueva embarcación con motor con capacidad para trasladar hasta 30 alumnos y se sumó infraestructura flotante que permitirá desarrollar actividades educativas con acampe, ampliando las posibilidades de aprendizaje y permanencia en el parque.

Foto: Gobierno de Entre Ríos

Azcurra destacó que a partir de 2026 el programa incorporará una propuesta extendida que permitirá recorrer los canales interiores de la Isla Dolores, combinando kayak, senderismo e instancias de interpretación ambiental sobre flora, fauna, historia y características del área protegida. Además, la experiencia incluirá actividades vinculadas al control de especies exóticas invasoras y acciones de voluntariado ambiental, fortaleciendo la formación en valores de cuidado y conservación.

Entre las obras proyectadas se prevé la construcción de nuevos sitios de acampe y sanitarios en distintos sectores, la ampliación de instalaciones existentes, la construcción de una casa para científicos y docentes en la base operativa, la instalación de un centro de visitantes y la capacitación de nuevos instructores y timoneles, con el fin de ampliar la capacidad operativa en la ex escuela N° 105 Almirante Guillermo Brown dada de baja por falta de matricula y redestinada por Gobierno de Entre Ríos al Parque.

Foto: Gobierno de Entre Ríos

El parque resguarda más de 4.000 hectáreas de islas, humedales y bosques nativos cercanos a Colonia Elía, consolidándose como un espacio estratégico para la conservación del patrimonio natural del río Uruguay y para el desarrollo de políticas públicas de educación ambiental en Entre Ríos.