Bareiro se mostró arrepentido tras su expulsión: “Pido perdón a mis compañeros y a la gente de Boca”

La derrota de Boca ante Cruzeiro por 1-0 en la Copa Libertadores dejó una situación que marcó el desarrollo del partido: la expulsión de Adam Bareiro antes del entretiempo. Tras el encuentro, el delantero paraguayo utilizó sus redes sociales para pedir disculpas públicamente.

El episodio ocurrió en el cierre del primer tiempo, en un contexto de alta fricción y múltiples infracciones. Bareiro recibió la segunda tarjeta amarilla en una jugada discutida y dejó a Boca con diez jugadores para todo el complemento, lo que condicionó el rendimiento del equipo en el resto del encuentro.

Más allá de los cuestionamientos hacia el arbitraje, el propio futbolista decidió enfocarse en su responsabilidad dentro de la cancha. Desde el vestuario del estadio Mineirão, se expresó a través de una historia en Instagram.

El mensaje del delantero

En su publicación, Bareiro fue directo al reconocer su error y dirigirse tanto al plantel como a los hinchas de Boca. “Solamente perdón a mis compañeros y a la gente de Boca. Sea errores o no del árbitro, a mí me toca manejar lo que hago”, escribió el atacante paraguayo.

Expulsión de Bareiro y su pedido de perdón.

En la misma línea, agregó: “Hoy seguramente fallé y me toca hacerme cargo, pero voy a trabajar mis errores para poder seguir ayudando a mis compañeros”. El mensaje fue difundido minutos después del final del partido.

La reacción del delantero buscó llevar claridad en un contexto de polémica, ya que la jugada de la expulsión generó reclamos dentro del campo por parte de los jugadores del equipo argentino.

Un hecho que marcó el partido

La salida de Bareiro en el cierre de la primera etapa obligó a Boca a modificar su planteo para el segundo tiempo. Con un jugador menos, el equipo tuvo que reacomodarse ante un rival que terminó aprovechando la ventaja para quedarse con el triunfo.

El encuentro, dirigido por el árbitro uruguayo Esteban Ostojich, estuvo marcado por varias infracciones y decisiones discutidas. Sin embargo, el propio delantero optó por no profundizar en ese aspecto y centró su mensaje en la autocrítica.