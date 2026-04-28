Patronato informó el estado de lesionados antes del duelo del domingo contra Nueva Chicago

REDACCIÓN ELONCE
El club Patronato brindó detalles sobre la situación física de varios jugadores mientras se prepara para un partido clave. Elonce pudo saber cómo evolucionan los lesionados en una semana decisiva.
Los lesionados de Patronato antes de enfrentar a Nueva Chicago. El estado de lesionados de Patronato fue confirmado por el club en la previa de una nueva fecha del torneo, en un contexto donde el equipo busca salir del fondo de la tabla.
Pese a encadenar tres partidos sin derrotas y evidenciar una mejora en su funcionamiento, el conjunto dirigido por Marcelo Candia se ubica en el puesto 16 de la Zona B, a solo un punto del descenso directo.
El panorama es ajustado, ya que Patronato se encuentra apenas por encima de Almagro y Colegiales, mientras que también mantiene una distancia de solo tres unidades respecto de los puestos de Reducido. En ese escenario, cada partido adquiere relevancia y el margen de error se reduce considerablemente.
Con ese contexto, el plantel profesional inició los entrenamientos de cara al compromiso del próximo domingo frente a Nueva Chicago, a quien recibirá en el Grella, a partir de las 16. Según indicaron desde la institución a Elonce, las prácticas se desarrollarán durante toda la semana en el predio La Capillita, incluyendo una jornada de doble turno.
Parte médico y evolución de los jugadores
En cuanto a los trabajos realizados, durante la última práctica se llevaron adelante ejercicios con pelota, incluyendo rutas de pases, tenencia y juegos en espacios reducidos. Además, se sumaron tareas físicas como circuitos preventivos e intermitentes aeróbicos.
Respecto a los futbolistas lesionados, el club detalló la situación de varios integrantes del plantel. Fernando Moreyra presenta un desgarro isquiotibial en el muslo izquierdo, mientras que Renzo Reynaga sufre un desgarro en el cuádriceps izquierdo.
Por su parte, Luciano Pacco se encuentra en la etapa final de recuperación tras un desgarro en la región isquiotibial derecha y podría reintegrarse próximamente a los entrenamientos con normalidad.
Altas y jugadores en seguimiento
En el mismo informe, Patronato confirmó que Facundo Heredia ya se reintegró a las prácticas junto al resto del grupo. Asimismo, Fernando Evangelista recibió el alta deportiva y quedó a disposición del cuerpo técnico.
En tanto, Nahuel Genez continúa trabajando para regular un dolor en la rodilla, situación que será evaluada durante el transcurso de la semana. Su evolución será determinante para definir su disponibilidad de cara al próximo encuentro.
De esta manera, el cuerpo técnico sigue de cerca la recuperación de los jugadores en un tramo clave del campeonato, donde el equipo necesita sumar puntos para mejorar su posición y alejarse de la zona comprometida. Elonce