Trágico choque entre motos en Colón: murió un hombre y hay otro en grave estado

Murió un hombre y hay otro en grave estado producto de un choque fatal ocurrido en la ciudad de Colón este martes, según indicaron fuentes policiales. Por el momento, qué habría ocasionado el siniestro.
Murió un hombre y hay otro en grave estado tras un choque entre dos motos que ocurrió este martes por la tarde en la ciudad de Colón.
Según indicaron fuentes policiales, en calles Chacabuco y Maipú colisionaron una Honda CB 300 c.c., conducida por un hombre de 40 años, y una Honda Wave, manejada por un ciudadano de 25 años.
Como consecuencia del impacto, ambos conductores fueron trasladados al nosocomio local para su atención, informándose posteriormente el fallecimiento del conductor de 40 años, mientras que el restante permanece internado en Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado y con riesgo de vida, aguardándose los estudios correspondientes para determinar el carácter de las lesiones.
Con intervención de la Fiscalía en turno, se dispuso el secuestro de ambos rodados intervinientes, continuándose con las actuaciones de rigor tendientes a establecer la mecánica del hecho.