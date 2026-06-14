Becas Progresar: confirmaron hasta cuándo hay tiempo para pedir la revisión si rechazaron tu solicitud

Los beneficiarios de las becas Progresar que no fueron aprobados en la primera evaluación todavía tienen la posibilidad de presentar un reclamo para acceder al programa y cobrar los montos retroactivos correspondientes.

El período de revisión de solicitudes permanecerá abierto hasta el 23 de junio de 2026 y está destinado a estudiantes que fueron rechazados por cuestiones académicas, errores administrativos o problemas en la certificación de datos.

La medida cobra especial relevancia porque algunos alumnos podrían acceder a pagos acumulados de hasta 105.000 pesos correspondientes a los meses ya transcurridos del ciclo lectivo.

Quiénes pueden presentar reclamos

El trámite está dirigido a estudiantes que solicitaron las becas Progresar y recibieron una respuesta negativa por motivos vinculados a la situación académica o inconsistencias en la información presentada.

Para iniciar el reclamo, los interesados deben ingresar con usuario y contraseña a la plataforma oficial del programa y verificar el motivo exacto de la observación.

En caso de detectar errores, podrán actualizar la información y presentar nuevamente la documentación requerida.

Posteriormente, los datos deberán ser certificados por la institución educativa correspondiente para validar el trámite.

Hasta cuándo hay plazo

El período para presentar reclamos permanecerá habilitado hasta el próximo 23 de junio.

Sin embargo, la certificación de la nueva información por parte de las escuelas, institutos o universidades podrá realizarse hasta el 30 de junio.

Las autoridades recomendaron realizar el trámite con anticipación para evitar inconvenientes y realizar un seguimiento periódico del estado de la solicitud.

Quienes necesiten asistencia presencial también podrán acercarse a oficinas de ANSES con turno previo para recibir orientación sobre el proceso.

Cuánto se cobra por las Becas Progresar

Durante 2026, el monto de las becas Progresar se mantendrá sin modificaciones y continuará siendo de 35.000 pesos mensuales.

Los estudiantes avanzados de carreras terciarias, universitarias y de Enfermería cobran el beneficio completo, mientras que los alumnos ingresantes y quienes cursan el nivel obligatorio perciben el 80 por ciento del monto.

En estos últimos casos, el 20 por ciento restante queda retenido y se liquida al finalizar el ciclo lectivo una vez acreditada la regularidad académica.

De esta manera, el ingreso mensual efectivo para quienes tienen retención es de 28.000 pesos.