Becas Progresar junio 2026: quiénes cobran hasta $105.000 y cuándo paga ANSES

Becas Progresar junio 2026 comenzó a pagarse a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que puso en marcha el cronograma de acreditaciones para estudiantes de todo el país. En esta oportunidad, un importante grupo de beneficiarios percibirá montos retroactivos acumulados de marzo, abril y mayo, lo que permitirá cobrar hasta $105.000 en una sola liquidación.

La medida alcanza a quienes obtuvieron la aprobación de sus solicitudes en forma posterior al inicio del ciclo lectivo y cuyos pagos pendientes se acumularon durante los primeros meses del año. Según confirmó el Ministerio de Capital Humano, no habrá aumentos en los montos de las becas durante este período.

De esta manera, los valores permanecerán sin modificaciones respecto a los establecidos por la Secretaría de Educación para el ciclo lectivo 2026, manteniéndose las diferencias entre estudiantes ingresantes y avanzados de los distintos niveles educativos.

Cuándo cobran los beneficiarios de las Becas Progresar

El cronograma oficial de pagos comenzó durante la segunda semana de junio y se organiza de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Las fechas establecidas por ANSES son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio.

Foto: Archivo Elonce.

Los depósitos se acreditarán automáticamente en las cuentas bancarias declaradas por los estudiantes, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Además, cada beneficiario podrá consultar la fecha exacta y el lugar de cobro mediante los canales digitales habilitados por el organismo previsional.

Quiénes recibirán el retroactivo de hasta $105.000

Actualmente, el monto bruto mensual de las Becas Progresar asciende a $35.000 para todas las líneas del programa. Sin embargo, el importe efectivamente percibido depende de la situación académica de cada estudiante.

Los alumnos avanzados de carreras universitarias, terciarias y de Enfermería cobran el 100% del beneficio, por lo que perciben los $35.000 completos cada mes. En estos casos, quienes tenían pendientes las cuotas de marzo, abril y mayo recibirán un retroactivo de hasta $105.000.

Foto: Perfil.

Por otra parte, los estudiantes ingresantes del nivel superior y quienes forman parte de la línea Progresar Obligatorio cobran inicialmente el 80% del beneficio. Esto implica una acreditación mensual de $28.000, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que se certifique la regularidad académica al finalizar el ciclo lectivo. En consecuencia, quienes integran este grupo y tenían pagos acumulados percibirán hasta $84.000 correspondientes a las tres cuotas netas pendientes.

Cómo consultar si la beca fue aprobada

Los estudiantes cuentan con diversas herramientas para verificar el estado de su solicitud y conocer si fueron incorporados al padrón de beneficiarios.

Entre los canales disponibles se encuentran la Certificación Negativa de ANSES, la aplicación Mi ANSES, la plataforma Mi Argentina y el portal oficial de Becas Progresar.

A través de estos sistemas también es posible consultar fechas de pago, montos acreditados y eventuales observaciones sobre la inscripción. En caso de que la solicitud figure como observada, puede deberse a errores en los datos personales, inconsistencias académicas o documentación incompleta.

Foto: Archivo Elonce.

Los motivos por los que ANSES puede suspender el beneficio

El reglamento del programa establece distintas causales que pueden derivar en la suspensión o rechazo de la beca.

Entre ellas se encuentran el incumplimiento de los requisitos académicos, la falta de acreditación de alumno regular, haber finalizado previamente una carrera de grado o superar en dos años la duración teórica del plan de estudios, resaltó Iprofesional.

También pueden quedar excluidos quienes perciban otra beca educativa similar financiada por la Secretaría de Educación, quienes registren antecedentes de baja por incumplimientos o aquellos cuyos ingresos familiares superen los límites establecidos por la normativa vigente.

Por este motivo, las autoridades recomiendan verificar periódicamente la situación personal en los canales oficiales para evitar inconvenientes y garantizar la continuidad del beneficio durante todo el año.