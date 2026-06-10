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Economía El calendario continúa en los próximos días

Cronograma de pagos de ANSES: continúa el cobro de jubilaciones, AUH y prestaciones de junio

ANSES inició esta semana, el cronograma de pagos de las jubilaciones, AUH y prestaciones correspondientes al mes de junio, que incluyen un aumento. Cómo continuará el calendario en los próximos días. El detalle.

10 de Junio de 2026
Cronograma de pagos de jubilaciones, AUH y prestaciones de ANSES.
Cronograma de pagos de jubilaciones, AUH y prestaciones de ANSES. Foto: (Archivo).

REDACCIÓN ELONCE

ANSES inició esta semana, el cronograma de pagos de las jubilaciones, AUH y prestaciones correspondientes al mes de junio, que incluyen un aumento. Cómo continuará el calendario en los próximos días. El detalle.

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, dio a conocer el cronograma de pagos de junio para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

 

El calendario de pagos se inició esta semana y continuará en los próximos días. El detalle del pago a de junio para jubilados, pensionados y titulares de otros beneficios.

 

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

 

• DNI terminados en 0: 8 de junio

• DNI terminados en 1: 9 de junio

• DNI terminados en 2: 10 de junio

• DNI terminados en 3: 11 de junio

• DNI terminados en 4: 12 de junio

• DNI terminados en 5: 16 de junio

• DNI terminados en 6: 17 de junio

• DNI terminados en 7: 18 de junio

• DNI terminados en 8: 19 de junio

• DNI terminados en 9: 22 de junio

 

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

 

• DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

• DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

• DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

• DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

 

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

 

• DNI terminados en 0: 8 de junio

• DNI terminados en 1: 9 de junio

• DNI terminados en 2: 10 de junio

• DNI terminados en 3: 11 de junio

• DNI terminados en 4: 12 de junio

• DNI terminados en 5: 16 de junio

• DNI terminados en 6: 17 de junio

• DNI terminados en 7: 18 de junio

• DNI terminados en 8: 19 de junio

• DNI terminados en 9: 22 de junio

Asignación por Embarazo

 

• DNI terminados en 0: 10 de junio

• DNI terminados en 1: 11 de junio

• DNI terminados en 2: 12 de junio

• DNI terminados en 3: 16 de junio

• DNI terminados en 4: 17 de junio

• DNI terminados en 5: 18 de junio

• DNI terminados en 6: 19 de junio

• DNI terminados en 7: 22 de junio

• DNI terminados en 8: 23 de junio

• DNI terminados en 9: 24 de junio

 

Asignación por Prenatal

 

• DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio

• DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio

• DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio

• DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio

• DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio

 

Asignación por Maternidad

 

• Todas las terminaciones de documento: 10 de junio al 8 de julio

 

 

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

 

• Todas las terminaciones de documento: 9 de junio al 8 de julio

 

Pensiones No Contributivas

 

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

• DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

• DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

• DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

• DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

 

• Todas las terminaciones de documento: 8 de junio al 8 de julio

 

Prestación por Desempleo

 

• DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio

• DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio

• DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio

• DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio

• DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio

Temas:

Anses AUH Tarjeta Alimentar Jubilados cronograma de pagos
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