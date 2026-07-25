Secuestraron 10 mil dólares y millones de pesos en Chaco tras estafas en departamento Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Las estafas se concretaron a adultos mayores de la capital entrerriana y de una localidad de Paraná Campaña. Durante los allanamientos en Chaco, secuestraron casi 10.000 dólares, $3 millones, y otros elementos. Hay un prófugo.
Secuestraron casi 10.000 dólares y 3 millones de pesos en Chaco por estafas telefónicas a adultos mayores de Paraná, en el marco de una investigación que permitió desarticular parte de la logística utilizada por una banda que operaba con la modalidad del "cuento del tío". El principal sospechoso permanece prófugo y tiene un pedido de captura vigente.
El procedimiento fue llevado adelante por la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos en la ciudad de Resistencia, tras varias semanas de investigación bajo las directivas de la fiscal Sofía Patat. Los investigadores lograron recuperar dinero y otros elementos de interés vinculados a dos millonarias estafas cometidas durante los primeros días de julio en Paraná y Paraná Campaña.
Una de las víctimas fue una mujer de 92 años. Mediante un llamado a su teléfono fijo, un delincuente se hizo pasar por su hijo y le aseguró que debía cambiar con urgencia sus dólares porque perderían validez, publicó Análisis. Convencida de la historia, entregó sus ahorros y joyas a un falso empleado bancario que pasó por su domicilio. Con la misma modalidad, otro vecino de Paraná Campaña fue despojado de una suma cercana a los $10 millones.
Allanamientos y pedido de captura
La investigación avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, lo que permitió identificar el vehículo utilizado para cometer las estafas y establecer que provenía de la provincia de Chaco.
Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó dos allanamientos en Resistencia. En uno de los domicilios, donde residen la expareja y los hijos del sospechoso, los efectivos secuestraron casi US$10.000, $3 millones, dos teléfonos celulares y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante los hechos.
Si bien el principal imputado no fue localizado, la Policía informó que sobre él pesa una orden de detención y el pedido de secuestro del vehículo utilizado en las maniobras. La búsqueda continúa mediante un trabajo conjunto entre las policías de Entre Ríos y Chaco.
Desde la fuerza reiteraron el llamado a extremar los cuidados, especialmente con los adultos mayores, y recordaron que ningún banco ni organismo oficial retira dinero o divisas en los domicilios ni exige el cambio urgente de billetes mediante llamados telefónicos.