Dos detenidos y secuestro de casi medio kilo de marihuana en allanamientos simultáneos

Allanamientos por narcomenudeo en Victoria culminaron con dos personas detenidas y el secuestro de casi medio kilogramo de marihuana, dosis de cocaína listas para la venta y dinero en efectivo, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 de Microtráfico.

Los procedimientos se llevaron a cabo durante la tarde del 25 de julio en dos domicilios de la ciudad de Victoria, por disposición del Juzgado de Garantías y Transición, a cargo del juez José Alejandro Calleja, con intervención de la Fiscalía Nº 2, encabezada por el fiscal Iván Ezequiel Yedro.

Los allanamientos fueron ejecutados por efectivos de la División Drogas Peligrosas Victoria, con el apoyo de personal de la División Drogas Peligrosas Diamante y de los grupos especiales de ambas jefaturas departamentales.

Secuestraron droga y elementos para el fraccionamiento

Como resultado de los operativos, la Policía secuestró casi medio kilo de marihuana, decenas de dosis de cocaína preparadas para su comercialización, dinero en efectivo de presunto origen ilícito y diversos elementos de interés para la causa.

Entre los objetos incautados también se encontraron teléfonos celulares, recortes de nylon, hilos de coser, una tijera y otros materiales utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de estupefacientes.

Además, dos personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa para determinar el alcance de la presunta actividad de comercialización de drogas.