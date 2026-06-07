Reintegros por garrafas: junio es el último mes para anotarse en el ex Plan Hogar

El ex Plan Hogar atraviesa una etapa de transición y junio será el último mes para que los beneficiarios del programa se inscriban al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Quienes no completen el trámite antes de fin de mes podrían perder el acceso al beneficio destinado a usuarios que utilizan garrafas para cocinar o calefaccionarse.

La modificación fue implementada por la Secretaría de Energía, que dejó sin efecto el esquema anterior mediante el cual los subsidios eran abonados directamente por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). A partir de ahora, la ayuda económica se otorgará mediante un reintegro aplicado a la compra de garrafas.

El nuevo sistema contempla una devolución de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos adquirida, siempre que la operación se realice en comercios adheridos y mediante medios de pago habilitados.

Cómo funciona el nuevo beneficio

Para acceder al reintegro, los usuarios deberán comprar la garrafa utilizando las billeteras virtuales BNA+ o MODO. Luego de concretar la operación, el Estado acreditará la devolución correspondiente de acuerdo con los límites establecidos por el programa.

En el caso de MODO, el beneficio alcanza a cualquier usuario que opere con bancos adheridos a la plataforma, por lo que no es requisito ser cliente del Banco Nación.

La cantidad de garrafas subsidiadas variará según la época del año. Durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, se podrán adquirir hasta dos garrafas subsidiadas por mes. En cambio, entre octubre y marzo el límite será de una unidad mensual.

Cuánto dinero se puede recibir

Con el esquema vigente, durante el período invernal los beneficiarios podrán recibir hasta $19.186 por mes en concepto de reintegros, correspondientes a dos garrafas de 10 kilos.

En el resto del año, el monto máximo mensual será de $9.593, equivalente al reintegro de una sola garrafa.

El beneficio está dirigido tanto a quienes eran titulares del ex Plan Hogar como a usuarios que nunca estuvieron registrados en el sistema de subsidios energéticos y necesitan incorporarse o actualizar información vinculada a sus ingresos o grupo familiar.

Requisitos para acceder

Podrán solicitar el subsidio los hogares cuyos ingresos mensuales sean iguales o inferiores a $4.303.392, monto equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT).

También podrán acceder familias que superen ese límite cuando cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD), una Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra o un Certificado de Vivienda Familiar emitido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Sin embargo, quedarán excluidos quienes posean vehículos con menos de tres años de antigüedad, excepto cuando exista una persona con discapacidad en el hogar, tres o más inmuebles registrados, embarcaciones de lujo, aeronaves o participaciones societarias.

Cómo realizar la inscripción

La inscripción al nuevo esquema de subsidios se realiza exclusivamente de manera digital. Los interesados deben completar el trámite a través de la plataforma oficial de subsidios energéticos del Gobierno nacional.

Las autoridades recordaron que junio será el último mes habilitado para efectuar el registro y mantener el acceso al beneficio, por lo que recomendaron a los usuarios verificar sus datos y completar la gestión antes de la fecha límite.