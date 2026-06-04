Tarifas eléctricas de julio: cuánto pagarán los usuarios en Entre Ríos

El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) aprobó los nuevos valores para las tarifas eléctricas que regirán durante julio de 2026 en Entre Ríos. La medida contempla la continuidad de los subsidios para usuarios residenciales de menores ingresos, la actualización de costos de distribución con un tope establecido por el Gobierno provincial y la incorporación del canon destinado a la construcción de la Estación Transformadora Gran Paraná.

La decisión quedó plasmada en la Resolución Nº 88/26, firmada el 3 de junio por el organismo regulador. Según se indicó, las modificaciones responden tanto a disposiciones nacionales sobre los precios mayoristas de la energía como a medidas adoptadas por la Secretaría de Energía de Entre Ríos.

Entre los principales puntos, se dispuso que cualquier adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD) no podrá superar la variación mensual del último índice salarial general publicado por el INDEC, en línea con criterios de gradualidad y razonabilidad establecidos por la Provincia. Para el cálculo de julio se tomó como referencia el índice correspondiente a marzo de 2026, que registró una variación del 3,40 por ciento.

Continúan los subsidios para usuarios de menores ingresos

La resolución también ratificó la prórroga del subsidio tarifario destinado a usuarios residenciales urbanos y rurales incluidos en el Segmento Nivel 2 de menores ingresos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

El beneficio consiste en una bonificación equivalente al 6 por ciento sobre el Valor Agregado de Distribución para consumos de hasta 300 kilovatios hora mensuales. La medida continuará vigente hasta el 31 de julio de este año.

Además, las distribuidoras deberán incorporar en las facturas de los usuarios alcanzados una leyenda destacada que indique: “Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial”.

Nuevos costos y obras energéticas

El cuadro tarifario incorpora también los nuevos precios mayoristas de energía, potencia y transporte definidos por la Secretaría de Energía de la Nación para el período mayo-julio de 2026. Estos valores son utilizados por las distribuidoras para determinar el costo del abastecimiento eléctrico.

Asimismo, se incluyó el canon correspondiente a la construcción de la Estación Transformadora 500/132 kV Gran Paraná, una obra estratégica para el sistema eléctrico provincial. El monto mensual establecido es de 323.046,95 dólares, ajustado al tipo de cambio vigente al 1 de junio de 2026.

La resolución aclara que la vigencia del cuadro tarifario queda supeditada a que no se produzcan nuevas modificaciones en los precios mayoristas de energía definidos por la Nación. En caso de cambios, las distribuidoras podrán solicitar una nueva revisión ante el EPRE.

Beneficios para clubes y entidades sin fines de lucro

Por otra parte, el organismo confirmó la aplicación de bonificaciones especiales para entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo, así como otras organizaciones sin fines de lucro comprendidas en la normativa nacional vigente.

En estos casos, las bonificaciones sobre el precio de la energía se aplicarán sobre la totalidad del consumo registrado, de acuerdo con lo establecido por el Gobierno nacional.

Los costos en las facturas

A partir del nuevo cuadro tarifario, los montos finales de las facturas continuarán variando según el nivel de consumo y la condición de cada usuario dentro del esquema nacional y provincial de subsidios.

En el caso de los hogares que cuentan con subsidio provincial y nacional, seguirá vigente el bloque bonificado de hasta 300 kilovatios hora (kWh) mensuales para toda la provincia durante julio.

Cuánto pagará un hogar que consume 200 kWh

Tomando como referencia los valores aprobados por el EPRE, un usuario residencial con subsidio que consuma 200 kWh mensuales tendrá un costo aproximado de energía y cargo fijo de $29.886 antes de impuestos y tasas municipales.

En cambio, para un usuario sin subsidio que registre el mismo consumo, el valor ascenderá a aproximadamente $49.948 antes de los cargos adicionales que se incorporan en la factura.

La diferencia supera los 20.000 pesos mensuales entre ambos segmentos de usuarios.

El impacto para consumos de 300 kWh

Para una vivienda con un consumo de 300 kWh mensuales, el costo estimado con subsidio ronda los $48.329 más impuestos.

Sin subsidio, para el mismo nivel de consumo, la factura alcanzaría aproximadamente los $78.646 antes de la aplicación de tributos y otros conceptos.

Los valores reflejan el peso que tiene el esquema de subsidios energéticos sobre el costo final del servicio eléctrico para los hogares entrerrianos.

Qué ocurre con consumos más altos

En los hogares que superan los 300 kWh mensuales, la energía excedente comienza a abonarse a valores más elevados.

Por ejemplo, un usuario con subsidio que alcance los 500 kWh de consumo mensual tendría un costo estimado de $110.105 antes de impuestos, mientras que un usuario sin subsidio pagaría alrededor de $140.422. (Elonce.com)

Nuevo cuadro tarifario eléctrico aprobado por el EPRE by elonceweb