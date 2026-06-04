El 15% del consumo eléctrico se pierde entre fraude, conexiones ilegales e irregularidades

Más del 15% del consumo eléctrico distribuido en Argentina no llega a ser facturado, según un informe elaborado por organismos internacionales y entidades especializadas en el sector energético de América Latina. El fenómeno representa uno de los principales desafíos para las empresas distribuidoras y genera pérdidas económicas de gran magnitud.

El estudio indica que entre el 15% y el 18% de la energía entregada a los usuarios no logra ser cobrada por distintos motivos. Entre ellos aparecen las conexiones clandestinas, la manipulación de medidores, el fraude eléctrico y otras irregularidades comerciales que dificultan la recuperación de los costos del servicio.

La investigación fue realizada por la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de Latinoamérica (Adelat), la Universidad de Chile, la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Un problema que afecta a toda la región

El informe, al que accedió Ámbito, sostiene que las pérdidas vinculadas al consumo eléctrico no facturado representan uno de los problemas estructurales más persistentes en América Latina y el Caribe.

Los especialistas estiman que la región pierde cada año alrededor de 16.600 millones de dólares como consecuencia de la energía distribuida que no logra ser cobrada por las compañías prestadoras del servicio.

Imagen ilustrativa.

Además, advierten que una parte de esos costos termina siendo absorbida por el sistema eléctrico, lo que puede generar impactos indirectos sobre los usuarios que cumplen regularmente con el pago de sus facturas.

Según el relevamiento, Argentina se ubica levemente por encima del promedio regional, que ronda el 17%. Los porcentajes observados también se encuentran lejos de los estándares recomendados por organismos internacionales.

Qué ocurre en comparación con otros países

De acuerdo con el estudio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera razonable que las pérdidas totales de energía no superen el 10%. En varios países desarrollados, incluso, los niveles promedio se sitúan cerca del 6%.

El análisis incluyó información de 26 países y 37 distribuidoras eléctricas. Dentro de ese universo, Argentina aparece en una posición intermedia. Mientras Perú figura entre los países con mejores indicadores, Paraguay registra pérdidas cercanas al 25% y los escenarios más complejos corresponden a Venezuela, Honduras y Jamaica.

Para reducir el volumen de consumo eléctrico que no se factura, distintas empresas avanzan con programas de regularización, controles tecnológicos y sistemas de telemedición. Los especialistas sostienen que la combinación de infraestructura adecuada, fiscalización eficiente y políticas de inclusión resulta clave para enfrentar una problemática que continúa generando pérdidas multimillonarias en toda la región.