 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Más de 70.000 usuarios quedaron sin luz en Capital Federal por incendio de una subestación

En la madrugada de este viernes, se incendió una subestación de Edesur y hubo más de 70.000 usuarios afectados por un corte de luz

22 de Mayo de 2026
Incendio dejó sin luz a unas 70.000 personas en CABA
Incendio dejó sin luz a unas 70.000 personas en CABA

En la madrugada de este viernes, se incendió una subestación de Edesur y hubo más de 70.000 usuarios afectados por un corte de luz

Una explosión de un transformador provocó un incendio de gran magnitud en la subestación de Parque Centenario de Edesur. El hecho se registró durante la madrugada de este viernes y se produjo un masivo apagón en parte de la Ciudad de Buenos Aires.

 

El número de usuarios sin servicio llegó a las 75.000. Para las 7 de la mañana aun seguían sin luz unos 25.000 usuarios de Villa Crespo, Caballito y Almagro.

 

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Río de Janeiro y Antonio Machado, mientras que vecinos reportan falta total de iluminación en avenidas como Corrientes y Scalabrini Ortiz.

Tres dotaciones de Bomberos lograron controlar el fuego, en tanto que personal del SAME confirmó que no se registraron heridos. El suministro eléctrico comienza a normalizarse de forma paulatina, pero persisten miles de usuarios sin luz.

 

Además, vecinos reportaron que varias arterias quedaron completamente a oscuras. El incidente se extendió a otros barrios porteños, como Paternal.

Temas:

Incendio Edesur Capital Federal usuarios sin luz
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso