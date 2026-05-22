Más de 70.000 usuarios quedaron sin luz en Capital Federal por incendio de una subestación

En la madrugada de este viernes, se incendió una subestación de Edesur y hubo más de 70.000 usuarios afectados por un corte de luz
Una explosión de un transformador provocó un incendio de gran magnitud en la subestación de Parque Centenario de Edesur. El hecho se registró durante la madrugada de este viernes y se produjo un masivo apagón en parte de la Ciudad de Buenos Aires.
El número de usuarios sin servicio llegó a las 75.000. Para las 7 de la mañana aun seguían sin luz unos 25.000 usuarios de Villa Crespo, Caballito y Almagro.
El incidente ocurrió en el cruce de las calles Río de Janeiro y Antonio Machado, mientras que vecinos reportan falta total de iluminación en avenidas como Corrientes y Scalabrini Ortiz.
Hubo un incendio a las 3 en la central de Edesur. pic.twitter.com/D9mo44Ep6z— Nicolas Gonzalez (@nicolasgonz20) May 22, 2026
Tres dotaciones de Bomberos lograron controlar el fuego, en tanto que personal del SAME confirmó que no se registraron heridos. El suministro eléctrico comienza a normalizarse de forma paulatina, pero persisten miles de usuarios sin luz.
Además, vecinos reportaron que varias arterias quedaron completamente a oscuras. El incidente se extendió a otros barrios porteños, como Paternal.