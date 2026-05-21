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Inédito fallo: la Justicia condenó a Mercado Libre y Andreani a pagar una indemnización a un consumidor

Según el fallo, la compra fue cancelada de manera unilateral. Ocurrió en Río Negro y junto con otra empresa, las tres firmas deberán abonar más de $3,2 millones de pesos al usuario.

21 de Mayo de 2026
Mercado Libre, Andreani y Jobu S.A deberán indemnizar con más de $3,2 millones a un usuario
Mercado Libre, Andreani y Jobu S.A deberán indemnizar con más de $3,2 millones a un usuario

Según el fallo, la compra fue cancelada de manera unilateral. Ocurrió en Río Negro y junto con otra empresa, las tres firmas deberán abonar más de $3,2 millones de pesos al usuario.

La Justicia Civil de la provincia de Río Negro condenó en forma solidaria a Mercado Libre, Andreani y la firma Jobu S.A. a pagar una indemnización superior a los $3,2 millones a un consumidor cuya compra online fue cancelada de manera unilateral.

 

El fallo fue dictado por la Unidad Jurisdiccional Civil 31 de Choele Choel en el marco del expediente “Squadroni Pablo Alberto c/ Jobu S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, bajo la órbita de la Ley de Defensa del Consumidor.

 

El caso se remonta a agosto de 2024, cuando el demandante realizó la compra de un producto a través de la plataforma digital. Sin embargo, nunca recibió el artículo y, tras reiterados reclamos, advirtió que la operación había sido cancelada y el dinero reintegrado sin su consentimiento.

Qué sucedió

 

Según se reconstruyó en el expediente, el vendedor indicó que la devolución del dinero fue ejecutada por Mercado Libre mientras se intentaba recuperar el paquete mediante Andreani. A lo largo del proceso, el consumidor sostuvo que no pretendía el reintegro, sino la entrega del producto adquirido.

 

La magistrada determinó que existió un incumplimiento contractual y aplicó el principio de responsabilidad solidaria, al considerar que todas las empresas formaron parte de la cadena de comercialización y logística que derivó en la frustración de la compra.

El impacto de la inflación en el fallo

Uno de los aspectos centrales del caso fue el contexto inflacionario argentino. Durante el tiempo transcurrido entre la compra y la cancelación, el producto duplicó su valor, lo que impidió al consumidor volver a adquirirlo con el dinero reintegrado.

 

El tribunal valoró este punto como un perjuicio concreto, señalando la pérdida del poder adquisitivo y la imposibilidad de acceder al mismo bien en iguales condiciones.

 

 

En base a ello, se reconocieron distintos rubros indemnizatorios, incluyendo daño emergente, privación de uso, daño moral y daño punitivo, este último vinculado a la conducta de las empresas al cancelar unilateralmente la operación.

Un fallo que vuelve a poner el foco en el e-commerce

 

La sentencia reaviva el debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en operaciones comerciales. En este caso, la Justicia entendió que Mercado

Libre no actuó solo como intermediaria, sino que participó activamente en la transacción mediante el sistema de pagos y envíos.

Además, se destacó el rol de Andreani dentro de la cadena de distribución, ya que el producto ingresó en su circuito logístico pero nunca fue entregado.

 

El fallo se suma a otros antecedentes recientes que analizan el alcance de la responsabilidad de las plataformas digitales frente a conflictos con consumidores, en un contexto donde el comercio electrónico continúa en expansión en Argentina.

Temas:

mercado libre Andreani Indemnización
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