Video: una maestra evaluó a sus alumnos con números de jugadores de la Selección Argentina

Una maestra de San Juan se volvió viral después de implementar una original forma de evaluar a sus alumnos de primaria: reemplazó las calificaciones tradicionales por los números de los jugadores de la Selección argentina. La propuesta fue compartida en TikTok y rápidamente generó repercusión por la manera en que logró captar el interés de los chicos en plena cuenta regresiva hacia el Mundial.

La docente es Estefania Rivero, tiene 25 años y actualmente realiza una suplencia en sexto grado en la escuela Las Hornillas, ubicada en Pocito, provincia de San Juan.

Según contó en diálogo con TN, la idea surgió al observar el entusiasmo que los estudiantes tenían con el intercambio de figuritas y todo lo relacionado con la Selección.

“La idea surgió a partir de las figuritas, porque los chicos están locos con el intercambio”, explicó la joven docente sobre el origen de la propuesta pedagógica.

Cómo funciona el sistema de evaluación

La dinámica consiste en relacionar cada nota con un futbolista de la Selección argentina según el número de camiseta. De esta manera, los alumnos ya no reciben solamente un número, sino también una referencia directa a sus ídolos deportivos.

La maestra contó que el objetivo principal fue generar mayor interés en las actividades escolares y romper con la rutina tradicional del aula. “Quería innovar y que no sea siempre lo mismo. Busco cosas siempre para destacar la clase y los incentivo”, señaló.

Una crack: una maestra sanjuanina es viral por evaluar a sus alumnos con los jugadores de la selección pic.twitter.com/tFGqNsdtGs — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 21, 2026

Según explicó, el impacto fue inmediato entre los estudiantes. “Antes no les importaba mucho, son de sexto y hay algunos que están medio rebeldes, pero ahora ellos quieren llegar a Messi. Como están locos con el Mundial, les re copó”, relató.

Rivero también indicó que en las siguientes evaluaciones observó mejoras en los resultados académicos. De acuerdo a su experiencia, muchos chicos mostraron mayor dedicación y mejores calificaciones después de la implementación del sistema.

La viralización y la repercusión en redes

La publicación realizada por la docente en TikTok, bajo el usuario @estefirivero, acumuló más de 115 mil “me gusta” y cientos de comentarios de usuarios que destacaron la creatividad de la propuesta.

En el video se podían observar evaluaciones de matemática acompañadas por frases como “Te sacaste un Julián Álvarez” o referencias a otros jugadores de la Selección según la nota obtenida.

La repercusión también llegó a la comunidad educativa. “A los directivos les gustó, es una calificación normal como corresponde, con los mismos criterios de siempre pero con una motivación”, afirmó la maestra.

Además, contó que otros docentes ya le pidieron la plantilla utilizada para replicar la iniciativa en diferentes cursos. “Mientras llegue a los chicos, siempre me gusta buscar estrategias de juegos, que no sea una clase tradicional”, concluyó.