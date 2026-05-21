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Sociedad Río Negro

Incautaron 200 pastillas de anfetamina con la figura de ositos

Durante un control, Gendarmería incautó una bolsa con 200 pastillas de anfetamina que dos sujetos arrojaron antes de detener la marcha del rodado. También llevaban marihuana.

21 de Mayo de 2026
Las pastillas de anfetaminas incautadas
Las pastillas de anfetaminas incautadas

Durante un control, Gendarmería incautó una bolsa con 200 pastillas de anfetamina que dos sujetos arrojaron antes de detener la marcha del rodado. También llevaban marihuana.

En un control de vial, desplegado sobre el kilómetro 2.035 de la Ruta Nacional N° 40, en Río Negro, los efectivos del Escuadrón 34 Bariloche de Gendarmería detuvieron la marcha de un vehículo particular que estaba ocupado por dos hombres mayores de edad.

 

Cuando los gendarmes se acercaron al rodado, los ciudadanos arrojaron por la ventana un objeto. Ante ello, en presencia de testigo, los funcionarios abrieron la bolsa y constataron la existencia de 201 pastillas de anfetamina.

Continuando con la inspección del auto, los uniformados hallaron un frasco que acondicionaba 20 gramos de cannabis sativa.

 

Se decomisó la totalidad de las drogas (sintética y vegetal) como así también el rodado, tres celulares y dinero en efectivo. Mientras que, los involucrados quedaron supeditados a la causa en infracción a la Ley 23.737, por orientación de la Fiscalía Federal Descentralizada de Bariloche.

Temas:

Gendarmería control pastillas anfetaminas osito marihuana
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