Oficializan aumento en los pasajes interurbanos de Entre Ríos: los valores y detalles

REDACCIÓN ELONCE
La Secretaría de Transporte, autorizó un aumento en las tarifas de transporte interurbano de pasajeros y fijó un precio de referencia por kilómetro, confirmó a Elonce. Cómo quedaron algunos de los nuevos valores.
El aumento en los pasajes interurbanos de Entre Ríos fue oficializado este miércoles mediante una resolución emitida por la Secretaría de Transporte provincial y publicada en el Boletín Oficial. La medida contempla nuevos valores para los servicios de transporte de pasajeros de jurisdicción provincial y se fundamenta en el incremento de costos registrado durante el último semestre.
Según pudo confirmar Elonce, la Resolución 72/2026 autorizó una actualización tarifaria basada en “el alza en los costos para el semestre contado desde la última actualización”, entre los que se destacan salarios, combustibles, lubricantes, neumáticos e insumos necesarios para el funcionamiento de las empresas del sector.
Desde el organismo provincial argumentaron que el incremento responde a la necesidad de garantizar “la sustentabilidad de la prestación de los servicios”, en un contexto marcado por el aumento generalizado de los costos operativos que afrontan las compañías de transporte interurbano.
Nuevos valores y tarifa por kilómetro
La resolución estableció un nuevo valor de referencia por kilómetro para los servicios de transporte de pasajeros de jurisdicción provincial. Según el texto oficial al que accedió Elonce, el precio quedó fijado en $147,84 por kilómetro para los nuevos cálculos tarifarios.
En los fundamentos de la normativa se explicó que, tras un estudio técnico y económico, se determinó que los principales componentes de costos tuvieron una variación cercana al 12 por ciento respecto de la última actualización tarifaria.
Asimismo, la Secretaría de Transporte aprobó nuevos cuadros tarifarios máximos aplicables para los servicios de ruta fija, que comenzarán a regir desde la fecha de publicación de la resolución oficial.
Cambios en servicios especiales
Otro de los puntos incluidos en la resolución provincial corresponde a los servicios denominados “Puerta a Puerta”. En ese caso, se autorizó que las empresas puedan aplicar tarifas de hasta un 25 por ciento por encima de los valores máximos establecidos para los recorridos convencionales.
En tanto, para las unidades que cuenten con modalidad “Coche Cama”, la normativa habilitó una tarifa diferencial de hasta un 12 por ciento adicional sobre los montos fijados en el cuadro general.
Por otra parte, la resolución determinó que las promociones o descuentos tarifarios no podrán superar el 15 por ciento de la tarifa máxima aplicable, con el objetivo de mantener criterios de razonabilidad en la estructura de precios del sistema de transporte provincial.
Argumentos de la actualización
Desde la Secretaría de Transporte remarcaron que la actualización del valor kilómetro se realizó “en pos del parámetro de razonabilidad de la tarifa”, teniendo en cuenta la evolución de los costos que impactan directamente sobre el funcionamiento del servicio.
El documento oficial también destacó que el análisis contempló las variables económicas que afectan al sector, especialmente el aumento de combustibles y salarios, considerados los principales factores de incidencia en los costos de operación.
Con esta nueva disposición, las empresas de transporte interurbano de Entre Ríos quedaron habilitadas para aplicar los nuevos cuadros tarifarios en los distintos servicios provinciales.
Oficializan aumento en los pasajes interurbanos de Entre Ríos by elonceweb
Los nuevos valores
De esta manera, se espera que las empresas, comiencen a aplicar en breve, los nuevos valores para los pasajes de los colectivos interurbanos, hacia los distintos destinos dentro de la provincia, de acuerdo a los topes máximos establecidos por la Secretaría de Transporte.
Algunos de los precios:
Desde Paraná a Crespo: $6.061
a Villa Urquiza: $6.209
a Villaguay: pasa a costar $22.915
a Nogoyá: $16.202
a Victoria: vale $18.036
a Gualeguay: $33.412
a Colón: $42.874
a Concordia: vale $38.586
a Concepción del Uruguay: $42.578
a Federación: $42.570
a Chajarí: $49.526
a Gualeguaychú: $47.604
a San Salvador: $30.571
a Urdinarrain: $34.447
a Lucas González: $19.663
Desde Paraná a Diamante $7.392
a General Ramírez: $8.575
a Strobel $5.914
a La Virgen $4.435
a La Tablilla $4.435
a Valle María $4.583
a Aldea Spazenkutter $3.844
a Aldea Brasilera $3.105
a Colonia Ensayo $2.513