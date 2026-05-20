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Video: un auto atropelló a su dueña mientras revisaba la batería en plena calle

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad. La mujer manipulaba el vehículo con el capot abierto cuando comenzó a desplazarse y terminó pasando por encima de ella.

20 de Mayo de 2026
Accidente en Comodoro Rivadavia.
Accidente en Comodoro Rivadavia. Foto: El Comodorense.

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad. La mujer manipulaba el vehículo con el capot abierto cuando comenzó a desplazarse y terminó pasando por encima de ella.

Una mujer resultó herida en Comodoro Rivadavia después de haber sido atropellada por su propio auto mientras intentaba revisar la batería del vehículo en plena vía pública.

 

El hecho ocurrió este martes sobre la avenida Julio Argentino Roca al 600 y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes muestran el momento exacto en el que el automóvil comenzó a desplazarse mientras la conductora se encontraba frente al capot abierto.

 

Después del accidente, la víctima debió ser trasladada a un hospital local, aunque las autoridades confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

 

 

Cómo ocurrió el accidente

 

Según reconstruyeron fuentes policiales y medios de Comodoro Rivadavia, la mujer estaba manipulando los cables de la batería de un Renault Clío negro cuando el vehículo comenzó a avanzar inesperadamente, según informó El Comodorense.

 

En las imágenes difundidas se observa cómo pierde el equilibrio y cae sobre el asfalto mientras el auto continúa en movimiento.

 

Segundos después, una de las ruedas termina pasando sobre la zona del pecho de la conductora antes de que el automóvil siga avanzando algunos metros más.

Los investigadores señalaron que la principal hipótesis es que el vehículo habría quedado sin el freno de mano correctamente colocado.

 

 

El momento quedó grabado

 

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en la zona y el video rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Las imágenes generaron fuerte impacto por la secuencia del accidente y por la manera en la que el auto comenzó a desplazarse mientras la mujer estaba delante del vehículo.

 

Un testigo declaró además que la conductora intentaba conectar cables relacionados con la batería cuando ocurrió el incidente.

Después del hecho, vecinos y personas que se encontraban cerca intentaron asistir rápidamente a la víctima hasta la llegada de la ambulancia.

 

 

Cómo evoluciona la mujer

 

Tras el accidente, personal policial y equipos de emergencia acudieron al lugar para asistir a la conductora herida.

 

La mujer fue trasladada al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde le realizaron distintos estudios médicos para determinar la gravedad de las lesiones.

 

Según trascendió en medios locales, los profesionales descartaron fracturas y heridas de gravedad, por lo que permanece fuera de peligro.

Temas:

Comodoro Rivadavia Accidente Auto
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