Aumentan las consultas por cuadros respiratorios en niños: “Son enfermedades prevenibles”

Insisten en la importancia de la vacunación pediátrica

Con la llegada anticipada de las bajas temperaturas, comenzaron a incrementarse las consultas pediátricas por cuadros respiratorios en niños. Así lo explicó a Elonce el médico pediatra Daniel Rodríguez, quien alertó sobre la circulación de virus estacionales y remarcó la importancia de la prevención y la vacunación.

El especialista señaló que la mayoría de las enfermedades respiratorias que aparecen durante esta época son de origen viral y, en muchos casos, pueden prevenirse con medidas simples.

“Las enfermedades respiratorias son en un 90 por ciento virales”, explicó Rodríguez al aclarar que este tipo de patologías no requiere tratamiento con antibióticos y, fundamentalmente, "son prevenibles".

“En esta época del año son frecuentes los cuadros respiratorios como resfríos, rinitis y episodios de broncoespasmo. A las bajas temperaturas se suma la humedad, lo que favorece que algunas infecciones virales pasen de las vías respiratorias altas a las bajas y puedan derivar en bronquitis o complicaciones respiratorias, especialmente en pacientes predispuestos”, explicó.

Medidas simples para prevenir contagios

Entre las principales recomendaciones, el pediatra destacó el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes y evitar espacios cerrados con muchas personas.

Además, insistió en no enviar a los chicos a clases cuando presentan síntomas respiratorios. “Si un chico tuvo fiebre previamente, no hay que mandarlo a la escuela porque ahí empieza el contagio”, remarcó.

La importancia de la vacunación

Rodríguez hizo especial hincapié en mantener actualizado el calendario nacional de vacunación, tanto en niños como en adultos mayores y embarazadas.

En ese sentido, recordó la importancia de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio para mujeres gestantes entre las semanas 32 y 36 de embarazo, con el objetivo de proteger a los bebés durante sus primeros meses de vida.

También recomendó la vacuna antigripal para menores de dos años, personas con enfermedades crónicas y adultos mayores de 65 años. “La influenza A empezó a circular y lo hará hasta fines de septiembre/octubre. Por eso es importante prevenir con vacunación”, insistió el especialista.

Cuándo consultar de urgencia

El profesional explicó a Elonce cuáles son los síntomas que deben motivar una consulta médica inmediata en niños pequeños. “Hay que consultar cuando el bebé se agita, se le hunde el pecho, no puede respirar bien o deja de comer y dormir normalmente”, detalló.

Además, indicó que también deben considerarse signos de alerta la apatía o la falta de reacción habitual en los bebés.

Aumentan las consultas por cuadros respiratorios en niños: “Son enfermedades prevenibles”

No automedicar y controlar vacunas

Rodríguez pidió evitar la automedicación y recomendó acudir al pediatra o médico de cabecera ante cualquier duda.

Asimismo, recordó la importancia de controlar vacunas como la triple viral contra el sarampión y la de la coqueluche (tos convulsa), enfermedad que volvió a registrarse en algunos sectores del país debido a la baja en las tasas de vacunación.

“Entre Ríos tiene buenas tasas de vacunación, pero no debemos bajar los brazos”, concluyó el especialista.