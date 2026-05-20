¿El Mundial más caluroso de la historia?: advierten riesgos para jugadores y espectadores

Estudios científicos advirtieron que cerca del 25% de los partidos del Mundial 2026 podrían disputarse bajo calor extremo y en condiciones de térmicas riesgosas para jugadores e hinchas.
El Mundial de Fútbol 2026 podría convertirse en una de las Copas del Mundo más afectadas por el calor extremo. Investigaciones científicas y especialistas en clima alertaron que varios partidos del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá se jugarían bajo temperaturas consideradas peligrosas para futbolistas, árbitros y espectadores.
El estudio realizado por la organización internacional World Weather Attribution indicó que aproximadamente un cuarto de los 104 encuentros previstos podría desarrollarse bajo niveles de estrés térmico superiores a los recomendados por la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO). Incluso, cinco partidos podrían disputarse en condiciones que expertos consideran inseguras.
La preocupación creció debido a que muchas sedes cuentan con estadios abiertos y sin refrigeración, especialmente en ciudades como Miami, Kansas City y Filadelfia, donde las temperaturas durante el verano boreal suelen superar ampliamente los 30 grados.
Riesgo para jugadores e hinchas
Los investigadores explicaron que el análisis utilizó el índice WBGT, que mide la combinación entre temperatura, humedad, radiación solar y viento para determinar el impacto del calor en el cuerpo humano. Según FIFPRO, a partir de los 26°C de WBGT el estrés térmico ya representa un riesgo para la salud y deberían aplicarse pausas obligatorias para hidratación.
El informe sostuvo que el cambio climático incrementó considerablemente el riesgo respecto al Mundial de 1994, también organizado en Estados Unidos. Los expertos afirmaron que las temperaturas previstas podrían afectar el rendimiento deportivo y aumentar el peligro de deshidratación, golpes de calor y agotamiento físico.
Además de los futbolistas, las advertencias incluyeron a los hinchas que asistirán a los estadios y fan zones. Científicos señalaron que miles de personas podrían permanecer durante horas expuestas al sol y a temperaturas extremas, muchas veces sin suficiente ventilación.
La respuesta de FIFA
Frente a las críticas, FIFA aseguró que implementará medidas preventivas durante el torneo. Entre ellas aparecen pausas para hidratación, asistencia médica reforzada y posibles modificaciones horarias para evitar los momentos de mayor temperatura.
Sin embargo, especialistas consideraron insuficientes esas acciones y reclamaron protocolos más estrictos, incluyendo la posibilidad de suspender o postergar encuentros si el calor supera determinados límites. También solicitaron programar más partidos en horarios nocturnos.