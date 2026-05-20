Habilitaron una oficina virtual para consultas y pago de facturas de TelePASE

Autovía del Mercosur habilitó una oficina virtual donde los usuarios pueden realizar distintas consultas, trámites y abonar facturas del TelePASE.
Autovía del Mercosur informó que ya se encuentra operativa la Oficina Virtual a través de la página web oficial www.aumesa.com.ar , herramienta que permitirá a los usuarios consultar y abonar facturas pendientes correspondientes al uso del sistema TelePASE.
A través de este sistema, los usuarios podrán consultar el detalle de deuda generado por cruces registrados y regularizar su situación ingresando con la patente del vehículo.
El pago del peaje continúa siendo obligatorio para todos los usuarios que circulan por el corredor concesionado. El incumplimiento de los pagos registrados podrá derivar en la inhabilitación de dispositivos TelePASE asociados a deuda, así como también en la imposibilidad de habilitar nuevos dispositivos vinculados al dominio del vehículo.
Desde el inicio de la nueva operatoria implementada por Autovía del Mercosur, las estaciones de peaje dejaron de operar con cobro en efectivo.
Para aquellos usuarios que no utilizan TelePASE, el corredor dispone del sistema de pago manual electrónico mediante tótems de cobro habilitados para:
- Pago mediante código QR
- Tarjetas de crédito y débito
- Tecnología NFC desde teléfonos celulares
Cabe destacar que el sistema de pago manual electrónico posee un valor equivalente al doble del abonado mediante TelePASE, motivo por el cual se recomienda la adhesión al sistema automático para agilizar la circulación y reducir costos de viaje.