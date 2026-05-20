Subieron las tasas en EEUU, cayó la bolsa argentina y aumentó el riesgo país

La suba de las tasas de interés en Estados Unidos volvió a golpear a los activos argentinos y provocó una fuerte caída de acciones y bonos. El impacto se reflejó especialmente en los papeles bancarios que cotizan en Wall Street, mientras el riesgo país volvió a acercarse a los 550 puntos básicos.

El dato que alteró a los mercados fue el incremento del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años, que alcanzó el 4,66% anual. Ese escenario generó una salida de inversores de activos considerados riesgosos, entre ellos los argentinos.

Las acciones de bancos fueron las más afectadas durante la rueda. Los ADR de Galicia, Macro y Supervielle registraron pérdidas de entre 5% y 6%, luego de haber mostrado subas importantes en jornadas anteriores.

Fuerte presión sobre bonos y acciones

La caída promedio de los bonos soberanos argentinos fue de 0,5%, aunque alcanzó para que el riesgo país elaborado por JP Morgan escalara nuevamente hasta los 547 puntos básicos.

Desde Invertir Online señalaron que “la plaza argentina no pudo sostener el rebote y sufrió un duro castigo”. Además, remarcaron que el contexto internacional adverso y la continuidad del cepo cambiario corporativo complicaron el desempeño de los activos financieros locales.

El movimiento global también afectó a otros activos. El Bitcoin cayó desde niveles superiores a los 80.000 dólares hasta ubicarse por debajo de los USD 77.000, mientras que el oro retrocedió respecto de los máximos alcanzados a comienzos de año.

Los analistas consideraron que la suba de tasas estadounidenses golpeó especialmente a economías emergentes como la argentina debido a su mayor volatilidad financiera y dependencia del financiamiento externo.

El Gobierno sigue acumulando reservas

En paralelo a la caída de los activos, el Banco Central continuó comprando divisas. Durante la última jornada adquirió USD 144 millones y las reservas brutas cerraron en USD 46.190 millones.

En el mercado existe expectativa por una mayor liquidación de la cosecha gruesa durante las próximas semanas. Según estimaciones privadas, todavía restaría ingresar una parte importante de las exportaciones del sector agroindustrial.

Sin embargo, el incremento de reservas no logró reducir de manera significativa el riesgo país, que continúa mostrando resistencia para perforar el umbral de los 500 puntos básicos.

Los especialistas advirtieron además que el actual escenario internacional dificulta la posibilidad de que Argentina vuelva a buscar financiamiento externo en el corto plazo, en medio de los fuertes vencimientos previstos para 2027.