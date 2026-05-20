Es hoy: todos los locales adheridos a Paraná Ama las Pastas

La propuesta gastronómica se realiza este miércoles por la noche en Paraná y participan unos 27 comercios que ofrecen descuentos del 50%. La promoción es únicamente para consumo en los locales.
Este miércoles 20 de mayo se realiza una nueva edición de “Paraná ama las pastas”, con descuentos del 50% en más de 25 locales gastronómicos adheridos. La propuesta será válida entre las 20 y las 24 y alcanzará exclusivamente al consumo dentro de los establecimientos participantes.
La actividad es organizada por la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica de Paraná, junto a la Municipalidad de Paraná y el Ente Mixto de Turismo. Durante la presentación oficial, representantes del sector destacaron el impacto económico y social que generan estas jornadas temáticas en la capital entrerriana.
El día de la presentación del evento, el presidente de la Asociación Gastronómica de Paraná, Marcelo Barsuglia, destacó a Elonce, la respuesta del sector privado ante la convocatoria. “Realmente hay una expectativa importante porque hay más de 25 negocios inscriptos en la promoción”, señaló. En ese sentido, precisó que “la promoción es para consumir en el local, no es para delivery ni take away”.
Buscan impulsar el movimiento gastronómico
Por su parte, Agustín Clavenzani, presidente de Empatur, remarcó que la propuesta busca fortalecer el movimiento económico en momentos donde suele disminuir la actividad comercial.
“Esta es una convocatoria que promueven los gastronómicos y que tiene que ver con inyectarle dinamismo a la economía local en un momento del mes donde claramente empieza a registrarse menos movimiento”, sostuvo.
Asimismo, valoró el crecimiento que tuvo la iniciativa en los últimos años. “Era una experiencia que los gastronómicos hacían cuatro veces al año. Ahora estamos presentando una al mes. Obviamente tiene que ver con que hay éxito en la difusión y en la convocatoria”, afirmó.
Todos los locales adheridos
Las Vegas Pizzería (opción sin tacc)
Buenos Aires 499
Giovani (opción sin tacc)
Gral. Urquiza 1047
El Refugio Restó
Juan Báez 745
Bodegón Las Flores
Córdoba 528
La Cantina del barrio
Blas Pareras 2507
Live Rock Pizza & Restó
25 de Mayo y Peatonal San Martín
Nogaró Pizzeria
Dirección: Av. Ramírez y Nogoyá
Flamingo Parana
Dirección: Urquiza y Peatonal San Martín
Río Restó Bar
Darsena del puerto de Paraná, Pres. Dr. Raúl R. Alfonsín 275
Liverpool City Restó
Dirección: Alameda de la Federación 419
Bar Maipú
Maipú y Perón
Maipú San Juan
San Juan 606 esquina Victoria
Maipú América
Avenida de las Américas 2130
La Fourchette Restaurante Boutique
Dirección: Gral Justo José de Urquiza 976
Gran Hotel Paraná
La Bartola Bar
Dirección: Urquiza 494 (y Ferré)
El Portal Náutico
Club Náutico
El Estribo Resto Bar
Irigoyen 593
El Estribo Choperia
Italia 255
El estribo Coffee Bar
La Rioja 153
Las Florindas Resto Bar
25 de mayo 555
Blas Bar Café Restó
Blas Parera y Carlos Darwin.
Nembyré
Playa del Rowing Club
Pizza Paraná
Hipólito Yrigoyen 407. Esq Carbó
Pizzeria Popular Corrientes
Corrientes y Nogoyá
Gurichan
Uruguay 601
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