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Paraná Será este jueves en la escuela Giachino

Vuelve Oficinas a la Comunidad con atención y asesoramiento en los barrios

Se realizará una nueva edición de la propuesta que acerca servicios, programas y asesoramiento municipal a distintos barrios de la ciudad. La jornada será este jueves 21 de mayo, de 8:30 a 12:30 hs, en la Escuela Nº193 Pedro Giachino (Santos Vega 1160).

19 de Mayo de 2026
Oficinas a la comunidad.
Oficinas a la comunidad. Foto: (Archivo).

Se realizará una nueva edición de la propuesta que acerca servicios, programas y asesoramiento municipal a distintos barrios de la ciudad. La jornada será este jueves 21 de mayo, de 8:30 a 12:30 hs, en la Escuela Nº193 Pedro Giachino (Santos Vega 1160).

Vuelve Oficinas a la Comunidad con atención y asesoramiento en los barrios. La Municipalidad de Paraná realizará una nueva edición de la propuesta que acerca servicios, programas y asesoramiento municipal a distintos barrios de la ciudad. La jornada será este jueves 21 de mayo, de 8:30 a 12:30 hs, en la Escuela Nº193 Pedro Giachino (Santos Vega 1160).

 

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Humano, junto a distintas áreas municipales, tiene como objetivo facilitar el acceso de vecinas y vecinos a trámites, consultas y programas, promoviendo una atención cercana y descentralizada.

 

Durante la jornada se brindará asesoramiento e información sobre inscripción a la tarjeta social y celiaquía, beneficios SUBE, licencias de conducir, programas de empleo, discapacidad, género y diversidad, adultos mayores, economía social, habilitaciones comerciales, control urbano y otros servicios municipales.

 

Además, se desarrollarán acciones vinculadas a programas comunitarios y acompañamiento territorial, fortaleciendo el vínculo entre el Municipio y la comunidad.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano destacaron que el operativo permite acercar respuestas concretas a las necesidades de cada barrio, garantizando una atención accesible y personalizada.

Temas:

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