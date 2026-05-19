Se realizará una nueva edición de la propuesta que acerca servicios, programas y asesoramiento municipal a distintos barrios de la ciudad. La jornada será este jueves 21 de mayo, de 8:30 a 12:30 hs, en la Escuela Nº193 Pedro Giachino (Santos Vega 1160).
Vuelve Oficinas a la Comunidad con atención y asesoramiento en los barrios. La Municipalidad de Paraná realizará una nueva edición de la propuesta que acerca servicios, programas y asesoramiento municipal a distintos barrios de la ciudad. La jornada será este jueves 21 de mayo, de 8:30 a 12:30 hs, en la Escuela Nº193 Pedro Giachino (Santos Vega 1160).
La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Humano, junto a distintas áreas municipales, tiene como objetivo facilitar el acceso de vecinas y vecinos a trámites, consultas y programas, promoviendo una atención cercana y descentralizada.
Durante la jornada se brindará asesoramiento e información sobre inscripción a la tarjeta social y celiaquía, beneficios SUBE, licencias de conducir, programas de empleo, discapacidad, género y diversidad, adultos mayores, economía social, habilitaciones comerciales, control urbano y otros servicios municipales.
Además, se desarrollarán acciones vinculadas a programas comunitarios y acompañamiento territorial, fortaleciendo el vínculo entre el Municipio y la comunidad.
Desde la Secretaría de Desarrollo Humano destacaron que el operativo permite acercar respuestas concretas a las necesidades de cada barrio, garantizando una atención accesible y personalizada.