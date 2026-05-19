Preocupación de vecinos en avenida de las Américas: Puesto de choripanes, peleas, drogas y música alta

REDACCIÓN ELONCE
Vecinos manifestaron su malestar y preocupación por los reiterados disturbios registrados durante la madrugada en la zona de avenida de las Américas y Del Barco Centenera. Reclaman mayor presencia policial y controles tras episodios de violencia ocurridos el fin de semana.
La preocupación de vecinos en avenida de las Américas de Paraná quedó expuesta luego de los incidentes registrados durante la madrugada del sábado en la intersección con Del Barco Centenera, donde residentes denunciaron descontrol, ruidos molestos, consumo de alcohol y una violenta pelea callejera.
Según relataron los habitantes de la zona a Elonce, la situación comenzó cerca de las 2.30 de la madrugada con la instalación de un puesto de venta de choripanes en la esquina, lo que derivó en concentración de personas, música alta y disturbios que se extendieron hasta las primeras horas de la mañana.
Uno de las vecinos aseguró que realizó reiterados llamados al 911 para solicitar intervención policial. “Empecé a llamar al 911 para que por favor lo saquen y me dijeron que ellos no podían hacer nada. Ahí empecé a mirar por las cámaras y vi que paró un patrullero, pero no se bajó nadie”, expresó.
Reclamos por falta de controles
El hombre sostuvo que la presencia policial fue no fue suficiente y remarcó que el puesto continuó funcionando pese a los reclamos. “El puesto estaba lleno de gente. Hacían sus necesidades de un lado y del otro, defecaban, se drogaban y había pastillas tiradas. A una vecina le dejaron todo sucio”, relató con indignación.
Además, vinculó directamente la permanencia del puesto con la pelea callejera ocurrida minutos más tarde en la esquina. "Vi en vivo que le estaban pegando a un muchacho. Semejante paliza le dieron, no sé qué pasó”, relató.
“Si a ese puesto lo hubieran sacado cuando llamé, lo que pasó no hubiera sucedido”, afirmó.
Los vecinos también cuestionaron la falta de respuestas durante la madrugada. “Quise llamar a la municipalidad o al área de Control Urbano y no hay un número a la noche. Es como que uno queda a la deriva”, manifestó el entrevistado.
Otro de los reclamos estuvo relacionado con los eventos musicales que se desarrollan en un club deportivo de la zona. Según denunciaron, los encuentros generan ruidos molestos y situaciones de violencia al momento de la desconcentración.
“No es un local bailable, es un club donde supuestamente van niños a jugar, pero hacen bailes. La música hace temblar las paredes y los vidrios de lo alta que está”, señaló otra vecina.
“Es imposible dormir”, aseguran los vecinos
Los residentes explicaron que los problemas se intensifican cuando finalizan los eventos y las personas salen a la calle. “A las siete de la mañana termina el baile y ahí sí pasa de todo. Ocupan los tubos de desagüe como baño, tiran botellas, vasos y papel higiénico. No se descansa, se vive preocupado”, describieron.
Además, remarcaron el temor que sienten ante las situaciones de violencia y descontrol que se producen en la vía pública. “Te da miedo porque están todos borrachos y no respetan nada. ¿Te saltarán adentro?, ¿qué van a hacerte? Durante la pelea se venían pegando desde el club hasta la esquina”, relató otra de las personas consultadas.
En ese sentido, recordaron que años atrás, durante otros eventos masivos, se implementaron operativos de prevención que evitaron incidentes. “Cuando estuvieron Los Palmeras había un patrullero toda la noche y todo fue normal. Con solo la presencia policial ya cambia todo”, señalaron.
Los vecinos insistieron en la necesidad de reforzar los controles durante los fines de semana y reclamaron medidas concretas para evitar nuevos episodios de violencia en una zona que aseguran se volvió conflictiva durante las horas de la noche.