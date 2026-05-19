Llegó la nueva cañería y avanzan las obras para reparar sector afectado por socavón en barrio Francisco Ramírez

REDACCIÓN ELONCE
Continúan los trabajos de reconstrucción de un sector del barrio Francisco Ramírez, donde, a partir del colapso de antiguos desagües pluviales, se produjo un gran socavón. Desde el municipio comentaron que llegó la nueva cañería que se colocará en el lugar.
Continúan los trabajos de reconstrucción en el barrio Francisco Ramírez, donde un profundo socavón obligó al municipio a intervenir de manera urgente tras el colapso de antiguos desagües pluviales que incluso provocaron inundaciones en viviendas de la zona.
Eduardo Lorefice, Secretario de Planificación e Infraestructura, brindó a Elonce detalles sobre el avance de las tareas y explicó el origen del problema estructural que afecta al sector. “Estamos ahora en una etapa de reconstrucción. Son desagües pluviales que colapsaron en su momento y generaron una intervención no programada para poder realizar la tarea de recomposición”, indicó el funcionario.
Según detalló, la situación demandó una rápida respuesta por parte del municipio debido a las consecuencias que el deterioro de la infraestructura ocasionó en el barrio. “En su momento, el colapso de la cañería generó que se inundaran algunos vecinos del barrio, lo cual demandó que rápidamente interviniéramos”, sostuvo.
Lorefice explicó que, en una primera etapa, se trabajó sobre una solución provisoria para mantener operativo el escurrimiento del agua mientras se aguardaba la llegada de los nuevos materiales necesarios para la reparación definitiva. “Descubrimos las cañerías, logramos hacerlas funcionar de manera provisoria como alivio abierto y hoy, habiendo llegado ya el material que vamos a colocar en el reemplazo, estamos trabajando justamente en la reconstrucción de los desagües pluviales”, señaló.
El funcionario también remarcó las características geográficas del lugar y cómo influyeron en el deterioro de la estructura. “Este sector antiguamente era como una especie de brazo del arroyo Antoñico, por lo que naturalmente el agua escurría por aquí”, explicó. Con el paso de los años, esos cursos fueron canalizados mediante obras de desagüe. Sin embargo, una parte de la infraestructura instalada hace aproximadamente dos décadas terminó cediendo.
“Se habían colocado tres tubos de chapa que hacían, justamente, de desagües pluviales del lugar, que, con el paso del tiempo y algún deterioro, se terminaron rompiendo, colapsando y generando que primero apareciera un socavón debajo del playón polideportivo”, detalló.
Al avanzar con las tareas, los equipos técnicos detectaron además un problema mayor vinculado a la estabilidad del terreno. “Cuando descubrimos eso, encontramos que medio playón estaba comprometido en cuanto a la estabilidad del suelo debajo. Al intervenir, obviamente, descubrimos que era por la rotura de esos caños y procedimos a iniciar este proceso de reconstrucción de los pluviales”, agregó.
En el marco de la obra, llegaron al lugar nuevos conductos provenientes de la provincia de San Juan, que serán utilizados para reemplazar la estructura dañada. “Es una cañería plástica de un escurrimiento muy bueno, que nos va a permitir que el reemplazo sea rápido y que funcione correctamente en un plazo de obra relativo”, concluyó Lorefice.
Los trabajos comenzaron en marzo y continúan avanzando con el objetivo de restablecer el sistema de drenaje y garantizar la seguridad de los vecinos y de la infraestructura del barrio Francisco Ramírez. Elonce.com