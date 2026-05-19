La Multisectorial juntará firmas contra la reforma previsional

La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos realizará este martes una nueva jornada de recolección de firmas en rechazo a la reforma previsional entrerriana.

La actividad se desarrollará desde las 10 frente a la Caja, en calle Andrés Pazos 127 de la ciudad de Paraná, y tiene como objetivo reunir adhesiones para presentar un petitorio ante legisladores provinciales.

La vocal de la Caja y representante de la Federación de Jubilados y Pensionados, Claudia Vallori, aseguró a Elonce que existe preocupación por el posible ingreso del proyecto de ley al Senado provincial durante esta semana.

Explicó que la convocatoria forma parte de las acciones impulsadas por distintos sectores sindicales y sociales que integran la Multisectorial. “Queremos decirles a los legisladores que no queremos jubilados pobres, que no queremos ser el sector que reciba el ajuste y que hay otras medidas posibles”, expresó.

Además, sostuvo que el eventual avance de la reforma previsional implicaría “más ajustes, menos derechos y más empobrecimiento” tanto para jubilados actuales como para trabajadores activos próximos a retirarse.

Los puntos que generan preocupación

La representante de jubilados señaló que todavía no existe un proyecto de ley formal, aunque sí trascendieron nueve vectores o lineamientos generales de la reforma.

Uno de los puntos que genera mayor inquietud es el cambio en el cálculo de movilidad jubilatoria, que dejaría de estar vinculado al salario del trabajador activo del sector correspondiente. “Pasaríamos a tener un índice de movilidad con variables económicas similares a las de los jubilados nacionales”, explicó.

En ese sentido, advirtió: “No queremos que a los jubilados entrerrianos les pase lo que viven hoy los jubilados nacionales”.

Cambios en edad y cálculo del haber

Otro de los aspectos cuestionados es la posibilidad de modificar el cálculo del haber inicial tomando toda la carrera laboral del trabajador.

Vallori sostuvo que esto provocaría una reducción del ingreso jubilatorio, ya que incluiría períodos laborales con menores salarios y categorías iniciales.

También mencionó que el documento contempla cambios en la edad jubilatoria y la posibilidad de avanzar hacia una “paridad” entre hombres y mujeres.

“Si se armoniza en 65 años, las mujeres pasarían de jubilarse a los 57 años a hacerlo a los 65”, advirtió.