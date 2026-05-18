“No queremos jubilados pobres”, reafirmó la Multisectorial en Defensa de la Caja

La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos convocó para este martes a una nueva jornada de recolección de firmas en rechazo a la reforma previsional impulsada por la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.

La actividad se desarrollará desde las 10 frente a la Caja, en Paraná, y tiene como objetivo reunir adhesiones para presentar un petitorio ante legisladores provinciales.

La vocal de la Caja y representante de la Federación de Jubilados y Pensionados, Claudia Vallori, aseguró a Elonce que existe preocupación por el posible ingreso del proyecto de ley al Senado provincial durante esta semana.

“No queremos jubilados pobres”

Vallori explicó que la convocatoria forma parte de las acciones impulsadas por distintos sectores sindicales y sociales que integran la Multisectorial. “Queremos decirles a los legisladores que no queremos jubilados pobres, que no queremos ser el sector que reciba el ajuste y que hay otras medidas posibles”, expresó.

Además, sostuvo que el eventual avance de la reforma previsional implicaría “más ajustes, menos derechos y más empobrecimiento” tanto para jubilados actuales como para trabajadores activos próximos a retirarse.

Reuniones con legisladores

La dirigente indicó que durante la semana pasada mantuvieron reuniones con legisladores del bloque justicialista y del espacio nacional y popular, donde intercambiaron posiciones sobre el proyecto previsional.

Según relató, algunos senadores oficialistas rechazaron mantener encuentros argumentando que responden a la postura del gobernador. “Nosotros decimos que son representantes del pueblo y que nadie les dio un cheque en blanco”, cuestionó Vallori.

Los puntos que generan preocupación

La representante de jubilados señaló que todavía no existe un proyecto de ley formal, aunque sí trascendieron nueve vectores o lineamientos generales de la reforma.

Uno de los puntos que genera mayor inquietud es el cambio en el cálculo de movilidad jubilatoria, que dejaría de estar vinculado al salario del trabajador activo del sector correspondiente. “Pasaríamos a tener un índice de movilidad con variables económicas similares a las de los jubilados nacionales”, explicó.

En ese sentido, advirtió: “No queremos que a los jubilados entrerrianos les pase lo que viven hoy los jubilados nacionales”.

Cambios en edad y cálculo del haber

Otro de los aspectos cuestionados es la posibilidad de modificar el cálculo del haber inicial tomando toda la carrera laboral del trabajador.

Vallori sostuvo que esto provocaría una reducción del ingreso jubilatorio, ya que incluiría períodos laborales con menores salarios y categorías iniciales.

También mencionó que el documento contempla cambios en la edad jubilatoria y la posibilidad de avanzar hacia una “paridad” entre hombres y mujeres.

“Si se armoniza en 65 años, las mujeres pasarían de jubilarse a los 57 años a hacerlo a los 65”, advirtió.

Preocupación en sectores docentes

La vocal de la Caja también expresó preocupación por el impacto de la reforma en regímenes especiales, particularmente en docentes y trabajadores de salud mental.

Según explicó, podrían mantener la edad jubilatoria actual, aunque continuarían aportando el 19 por ciento sobre sus haberes. “¿Quién se va a poder jubilar así?”, cuestionó Vallori, al remarcar el deterioro salarial y las exigencias físicas y mentales de determinadas tareas.

Finalmente, reiteró la convocatoria para este martes y llamó a vecinos, jubilados y trabajadores a acercarse a la sede de la Caja de Jubilaciones para firmar el petitorio contra la reforma previsional.