Villarruel volvió a cuestionar al Gobierno por la compra de un avión militar

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con el presidente Javier Milei al cuestionar la compra de un avión en mal estado destinado a la Fuerza Aérea Argentina y apuntó contra el área de Defensa por la situación de las Fuerzas Armadas.

A través de declaraciones públicas, sostuvo que situaciones similares, aunque “mucho menos” graves, en otras gestiones derivaban en renuncias de funcionarios involucrados. Además, expresó preocupación por el estado salarial del personal militar y por la situación financiera de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

“Gravísimo. Varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados. Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. ¿A quién responden estos uniformados?”, cuestionó la vicepresidenta.

Crece la interna en el Gobierno

Las declaraciones se produjeron en medio de una creciente tensión política entre Milei y Villarruel, cuya relación atraviesa un fuerte deterioro desde hace meses. El Presidente llegó a definir públicamente a la vicepresidenta como “traidora” y “demagoga”, en el marco de diferencias políticas y de gestión.

Desde sectores cercanos a la Casa Rosada también señalaron que Villarruel mantendría aspiraciones presidenciales para 2027 por fuera de La Libertad Avanza. La vicepresidenta, en tanto, denunció intentos dentro del oficialismo para forzar su salida del Gobierno, algo que rechazó públicamente.

Las diferencias también se profundizaron por el manejo político del Senado y por la pérdida de influencia de Villarruel en áreas vinculadas a Seguridad y Defensa, espacios que, según sostuvo, integraban los acuerdos iniciales de la campaña presidencial de 2023.

Cruce con Luis Petri

En paralelo, Villarruel mantuvo un nuevo enfrentamiento con el exministro de Defensa y actual diputado nacional Luis Petri, a quien responsabilizó por el deterioro de las condiciones laborales y de prestaciones del personal militar.

La vicepresidenta presentó anteriormente una denuncia penal contra Petri por “calumnias e injurias”, luego de que el dirigente la acusara de ser “golpista” y de favorecer a la oposición apostando “por el fracaso del Gobierno”.

La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos, quien finalmente desestimó la denuncia al considerar que las expresiones de Petri no constituían delitos de acción pública.

Tras esa resolución judicial, Petri volvió a responder desde sus redes sociales. “No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡Con mordaza legal para que no hable de ella!”, escribió en su cuenta de X.