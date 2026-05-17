Maxi López y Daniela Christiansson se reencuentran en Argentina: mate, facturas y una emotiva postal familiar

La llegada de Daniela Christiansson a la Argentina marcó un momento clave en la vida de Maxi López y su familia. La modelo arribó a Buenos Aires junto a sus hijos Elle y Lando, dando inicio a una nueva etapa familiar que el exdelantero venía proyectando desde hace tiempo.

El reencuentro no pasó desapercibido. Maxi esperó a su pareja con una bienvenida bien argentina: mate, facturas, churros y sanguchitos de miga. El gesto, que compartió en redes sociales con la frase “Así te espero en Argentina”, reflejó no solo su entusiasmo, sino también su deseo de integrar a su familia a las tradiciones locales.

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Una inmersión en la cultura argentina

A pocas horas de su llegada, Daniela mostró su rápida adaptación. Desde el jardín de su nueva casa, compartió imágenes disfrutando del sol y de un clásico sándwich de jamón y queso. “Buenos Aires, Argentina”, escribió junto a emojis celestes y blancos, evidenciando su conexión con el país.

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Sin embargo, el momento más emotivo fue el reencuentro entre todos los hijos de Maxi. En un video que se volvió viral, se vio a Valentino, Constantino y Benedicto —fruto de su relación con Wanda Nara— jugando con la pequeña Elle. La escena, cargada de risas y complicidad, simbolizó el sueño cumplido del exfutbolista: ver a toda su familia reunida.

Cuándo se mudará toda la familia a Argentina

La mudanza definitiva ya tiene fecha. El próximo 20 de mayo, Maxi, Daniela y sus hijos se instalarán en una exclusiva propiedad en Nordelta, una de las zonas más prestigiosas de la provincia de Buenos Aires. La casa cuenta con cinco dormitorios, piscina, parque y salida al lago, pensada para brindar comodidad y privacidad a toda la familia.

La decisión de radicarse en Argentina responde tanto a cuestiones personales como profesionales. Tras su paso por la televisión local, Maxi López logró

reposicionarse mediáticamente y encontró nuevas oportunidades laborales. Pero, sobre todo, priorizó la cercanía con sus hijos y la posibilidad de construir una vida compartida.