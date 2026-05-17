El blooper viral de Camila Mayan en el gimnasio: la caída que estalló en redes

El nombre de Camila Mayan volvió a ser tendencia en redes sociales tras protagonizar un inesperado blooper durante su rutina de entrenamiento en el gimnasio. Fiel a su estilo espontáneo, la influencer decidió mostrar el momento sin filtros y generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

Todo ocurrió cuando se disponía a comenzar una sesión de cardio luego de realizar ejercicios de fuerza. Con la cinta ya en funcionamiento, intentó subirse, pero no logró sujetarse correctamente del barral y perdió el equilibrio. En segundos, cayó sobre la máquina en movimiento: una rodilla impactó contra la cinta mientras la otra tocó el suelo.

A pesar del golpe, Camila Mayan se levantó rápidamente y continuó con su entrenamiento. El incidente no pasó a mayores, aunque le dejó un raspón visible en la pierna, que ella misma comparó con “una frutilla como cuando era niña”.

"Cami Mayan" Por el accidente que sufrió la influencer en el gimnasio. pic.twitter.com/YK4ial72AK — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 15, 2026

El momento fue presenciado por otras personas en el gimnasio, incluidas amigas de la influencer, quienes no pudieron contener la risa tras el susto inicial. La escena, registrada por las cámaras de seguridad, terminó convirtiéndose en un episodio tan incómodo como divertido.

Lejos de ocultarlo, Mayan compartió el video en sus historias de Instagram, donde acumula más de 700 mil seguidores. Su actitud relajada y el humor con el que relató la caída fueron clave para que el clip se viralizara rápidamente.

El episodio se suma a un presente activo en redes para la influencer, quien recientemente celebró su cumpleaños número 27 rodeada de amigos y familiares, mostrando una faceta cercana que sus seguidores valoran y acompañan.