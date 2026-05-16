Stephanie Demner anunció su segundo embarazo y emocionó a sus seguidores en redes

La influencer y modelo Stephanie Demner confirmó que está esperando a su segundo hijo y conmovió a sus seguidores al compartir la noticia en redes sociales.

El anuncio llegó a través de una publicación conjunta con su pareja, el extenista Guido Pella, donde escribió: “Se agranda la comunidad”, acompañado de un emoji de un pollito saliendo del cascarón. El mensaje confirmó así los rumores que habían comenzado a circular días atrás.

Instagram @stephaniedemner

El posteo rápidamente generó una fuerte repercusión, superando los 200 mil “Me gusta” y miles de comentarios en pocas horas. Entre los mensajes de felicitación no solo se destacaron los de sus seguidores, sino también los de numerosas figuras del espectáculo.

Entre quienes celebraron la noticia estuvieron Jimena Barón, Candela Ruggieri, Cami Mayán, Sofía “Jujuy” Jiménez, Sofía Zámolo, Cami Homs, Cande Molfese, “La China” Ansa, Julieta Poggio, Belu Lucius, Mery del Cerro y Yanina Latorre, entre otros.

Instagram @stephaniedemner

La publicación incluyó varias imágenes familiares en las que se puede ver a Demner junto a Pella y su hija Arianna, de tres años, sosteniendo la ecografía con evidente emoción. La pareja se casó en diciembre de 2024, luego de varios años de relación y tras haberse convertido en padres por primera vez.

La reflexión de Demner tras aumentar 19 kilos durante su primer embarazo

En julio de 2022 nació Arianna, la primogénita de la influencer y Guido Pella. En ese entonces, Demner había publicado una reflexión tras los cambios que tuvo su cuerpo.

“Estoy viviendo las últimas horas, días y semanas con este cuerpo que fue transformándose de manera increíble a lo largo de los meses y que no dejó de sorprenderme”, expresó junto a un collage de imágenes en blanco y negro. En ese sentido, destacó la capacidad del cuerpo para adaptarse: “Es tan sabio, tan preparado, aunque también fue un proceso difícil. Supo pedirme lo que necesitaba y yo traté de escucharlo”.

La modelo reconoció que no todo fue sencillo y que tuvo que enfrentarse a distintas opiniones. “Recibí muchos comentarios lindos, pero también algunos bastante duros”, contó. Además, reflexionó sobre la presión que vivió desde joven por su profesión: “Desde chica, siendo modelo, estuve condicionada a no superar cierto peso, y fue muy difícil ver cómo el número en la balanza subía cada semana”.

Sin embargo, aseguró que esa experiencia le permitió replantearse su mirada: “Entendí que es solo un número y que lo verdaderamente importante es la salud, que hoy la tengo”.

Demner también señaló que el mayor desafío no fue el aumento de peso en sí, sino aceptar su nuevo cuerpo. “Hoy me siento fuerte, sana y esperando lo más importante de mi vida”, afirmó.

Antes de cerrar, explicó por qué decidió compartir su experiencia: “Sé que hay muchas personas del otro lado que sufren por la imagen que ven en el espejo, que se comparan o se critican. En lugar de eso, hay que valorar todo lo que nuestro cuerpo hace por nosotros”. Y concluyó con un mensaje claro: “Cuídense, quiéranse y acéptense siempre”.