Concepción del Uruguay: megaoperativo por narcomenudeo y búsqueda de prófugo por homicidio

Un importante despliegue policial se llevó adelante este sábado en Concepción del Uruguay, donde fuerzas provinciales y federales realizan allanamientos simultáneos en el marco de una causa por narcomenudeo iniciada en 2024.

El operativo comenzó en horas de la tarde con la ejecución de cuatro procedimientos en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Tres de ellos se concentraron en el barrio La Cantera 25, mientras que el restante se desarrolló en el barrio CGT.

Las tareas fueron llevadas adelante de manera conjunta por la Policía de Entre Ríos —a través de la División Drogas Peligrosas Uruguay y la División Investigaciones e Inteligencia Criminal— junto con la Policía Federal Argentina, mediante la Brigada de Investigaciones de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) local. Todo el despliegue fue coordinado por la Jefatura Departamental Uruguay.

Motivo de los operativos y resultados positivos

Según se informó, los allanamientos se enmarcan en una investigación por presunta comercialización de estupefacientes a nivel local, tramitada ante la Fiscalía Nº 4, a cargo de la Dra. Albertina Chichi, bajo la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo.

Jefatura Departamental Uruguay

Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro de diversos elementos de interés para la causa, entre ellos: seis envoltorios tipo “piedra” de cocaína con un peso total de 29,1 gramos; 23 envoltorios de cocaína fraccionados; un envoltorio de marihuana; dos balanzas electrónicas; 13 teléfonos celulares.; elementos para fraccionamiento de sustancia; dos plantas de marihuana; dinero en efectivo por un total de $1.359.970, además moneda extranjera.

Jefatura Departamental Uruguay

Además, se secuestraron dos motocicletas vinculadas directamente a la investigación; recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

Asimismo, se procedió a la detención de tres personas mayores de edad, quedando todas ellas a disposición de la Justicia.

Jefatura Departamental Uruguay

Buscan a un prófugo por la muerte de un joven

En paralelo, las autoridades aprovecharon el operativo para intensificar la búsqueda de Germán Exequiel Rossi, alias “Tara”, quien posee un pedido de captura vigente. El individuo está señalado como uno de los presuntos autores del ataque armado contra Facundo Putallaz, ocurrido el pasado 20 de febrero.

Putallaz falleció el 17 de marzo en el Hospital Urquiza a raíz de las heridas sufridas, y la causa principal fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Los operativos continúan en marcha y se espera que en las próximas horas se conozca el balance final, que incluirá el detalle de los elementos secuestrados, personas identificadas y posibles detenciones.

El hecho por el cual buscan al prófugo

El pasado 20 de febrero se produjo un violento ataque con arma de fuego en la intersección de las calles Doctor Lacava y Mitre. La víctima se encontraba realizando tareas de corte de pasto cuando fue sorprendida por un motociclista que, sin mediar palabra, extrajo un arma de fuego y efectuó al menos tres disparos, para luego escapar rápidamente del lugar, se dio a conocer.

De acuerdo a testigos presenciales, al menos dos proyectiles impactaron en el hombre, quien cayó herido sobre la vía pública mientras el agresor se daba a la fuga. Finalmente, el agredido falleció el 20 de marzo en el Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay.

El lugar del ataque

En el marco de la causa tramitada por la Fiscalía N.º 3, a cargo de María Becker, se requiere la localización y detención inmediata de Germán ezequiel Rossi (alias "tara"). Ya se detuvo a Milagros Samantha Armella, pareja del prófugo.