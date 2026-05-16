Detuvieron a dos ciudadanos uruguayos acusados de balear a un hombre en Colón

Dos hombres de nacionalidad uruguaya fueron aprehendidos preventivamente en Colón, acusados de participar en un ataque armado que dejó gravemente herido a un hombre de 41 años. El hecho de sangre ocurrió este viernes en inmediaciones de calles Paysandú y Primera Junta.

Según informó la Policía, el procedimiento se inició luego de un llamado que alertó sobre una persona herida de arma de fuego. Al llegar al lugar, efectivos de la Jefatura Departamental Colón encontraron a la víctima con una lesión abdominal.

El hombre fue asistido por personal sanitario y trasladado de urgencia al Hospital San Benjamín, donde debió ser intervenido quirúrgicamente. Posteriormente se confirmó que presentaba una lesión en la región umbilical izquierda, considerada de carácter grave.

Investigación y detenciones

Tras el ataque, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, junto a efectivos de Policía Científica y otras áreas policiales, realizó pericias y entrevistas a vecinos de la zona para reconstruir lo sucedido.

A partir de las tareas investigativas, los agentes obtuvieron información considerada relevante para la causa, la cual fue puesta en conocimiento de la fiscal de turno, Micaela Di Pretoro.

Por disposición judicial, dos hombres de 43 y 30 años fueron trasladados y sometidos a distintas pericias antes de quedar alojados en sede policial en calidad de aprehendidos preventivamente.

Continúan las pericias

La víctima permanecía internada en Sala Mixta del hospital local bajo cuidados médicos y controles posteriores a la cirugía.

Desde la fuerza policial indicaron que las tareas investigativas continuaban para lograr el total esclarecimiento del hecho y determinar si existieron otros involucrados o cómplices en el ataque.

La causa fue caratulada provisoriamente como tentativa de homicidio con arma de fuego y quedó bajo intervención de la Justicia entrerriana.