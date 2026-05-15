Camionero acusado de transfemicidio cumplirá prisión domiciliaria

El camionero acusado de travesticidio en Gualeguay pasará a prisión domiciliaria mientras avanza la investigación del caso de Cecilia.

El caso que conmociona a Gualeguay comenzó en las primeras horas del viernes 1° de mayo, cuando Cecilia, una mujer trans que ejercía la prostitución, fue hallada muerta sobre la ruta. Inicialmente, se creyó que se trataba de un accidente de tránsito, pero los indicios recolectados por la Policía y la Fiscalía despertaron sospechas sobre un posible homicidio con agravante por identidad de género.

El camionero, oriundo de Crespo y de unos 50 años, fue localizado en Galarza tras el incidente. Fue aprehendido inmediatamente y, tras permanecer bajo custodia en la Jefatura de Policía de Gualeguay, se le revocó la libertad que había obtenido anteriormente. La medida de prisión preventiva se mantiene ahora bajo la modalidad de arresto domiciliario, dispuesta por el juez Javier Cadenas del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, según información de Entre Ríos Ahora.

Foto: Entre Ríos Ahora.

Investigaciones y procedimiento judicial

La fiscal Mariángeles Schell, de la Unidad Fiscal de Gualeguay, ordenó la realización de una autopsia y continúa reuniendo pruebas para determinar la calificación definitiva del caso. Hasta el momento, aunque se trabaja bajo la hipótesis de travesticidio, la Fiscalía no ha cerrado la carátula judicial. El abogado Rubén Gallardo ejerce la defensa del imputado, mientras que la querella está a cargo de Javier Ronconi.

El hecho generó preocupación y movilización en la comunidad local. Diversidad Gualeguay convocó a una marcha para el jueves 7 de mayo a las 15 horas en Plaza Constitución. Los organizadores solicitan justicia por Cecilia y visibilizar la violencia hacia personas trans y travestis, en un contexto social y político sensible.