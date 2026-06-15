Noelia Marzol deslumbró con sus looks de playa durante un viaje con amigas

Noelia Marzol volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir una serie de imágenes de sus vacaciones en Brasil junto a un grupo de amigas. Desde playas paradisíacas hasta paseos en yate, la actriz y bailarina mostró algunos de los looks elegidos para disfrutar de unos días de descanso.

A través de sus redes sociales, la artista publicó fotografías y videos desde distintos puntos turísticos de Río de Janeiro y Arraial do Cabo, donde combinó actividades recreativas con producciones fotográficas que rápidamente se volvieron tendencia.

Las publicaciones recibieron miles de "me gusta" y comentarios de sus seguidores, que destacaron tanto los paisajes como el estilo elegido por la bailarina para sus jornadas frente al mar.

Postales de mar, sol y moda

Entre las primeras imágenes difundidas, Marzol se mostró durante una excursión en yate con un traje de baño de dos piezas en tonos negro y naranja, inspirado en el diseño de las alas de una mariposa.

Más tarde compartió fotografías tomadas en la playa, donde lució otro conjunto con estampado cuadrillé en verde y blanco, uno de los diseños que se consolidó como tendencia durante la temporada.

La artista también complementó sus outfits con prendas tejidas, minifaldas al crochet y accesorios de verano, que aportaron un estilo relajado para las actividades al aire libre.

"Qué lugar increíble Arraial do Cabo. Nos levantamos tempranísimo, pero realmente valió la pena. Hasta ballenas pudimos ver", escribió en una de las publicaciones.

Una producción fotográfica en Búzios

Días antes, Marzol había compartido una sesión de fotos realizada en las playas de Búzios.

Las imágenes fueron tomadas junto al mar y mostraron a la actriz con un vestido blanco de inspiración lencera y detalles de encaje, una propuesta que forma parte de las tendencias conocidas como "naked dress".

La producción estuvo acompañada por un estilismo de maquillaje natural y cabello húmedo, acorde al entorno costero elegido para las fotografías.

La publicación generó una gran repercusión en redes sociales y acumuló miles de interacciones en pocas horas.

Elogios y repercusión en redes

Además de los mensajes de sus seguidores, varias figuras del espectáculo reaccionaron a las imágenes compartidas por la actriz. Entre ellas se destacó la bailarina y conductora Maggie Bravi, quien elogió la producción fotográfica.

También comentó la publicación su pareja, Ramiro Arias, quien escribió una frase romántica que rápidamente fue replicada por los usuarios: "Hiciste que el mar se mojara, no al revés".

Mientras continúa disfrutando de sus vacaciones en Brasil, Noelia Marzol sigue compartiendo con sus seguidores cada momento de su estadía, consolidándose como una de las figuras más activas y seguidas de las redes sociales.